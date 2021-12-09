Зеленский против Ахметова. Заденет ли «ударная волна» украинцев?

Ринат Ахметов. Фото: Новости Донбасса

Монополия – известная игра во всем мире. Цель игры – захватить активы и остаться единственным их владельцем. Похоже на то, чем занимались олигархи на протяжении всех тридцати лет украинской независимости. Президент Владимир Зеленский объявил курс на деолигархизацию и впервые вступил в открытый конфликт с самым богатым бизнесменом страны – Ринатом Ахметовым. До этого, как говорят эксперты, главному олигарху всегда удавалось договариваться.

На недавнем пресс-марафоне Зеленский назвал дату вероятного государственного переворота – 1 декабря. На эту дату было назначено его ежегодное послание к Верховной Раде.



«И Ахметова в данном случае Зеленский упомянул скорее в качестве такого профилактического и превентивного предупреждения. Зеленский предупредил Ахметова, что не стоит влезать в авантюры. Не стоит поддерживать финансово, организационно, медийно попытку какой-то массовой протестной акции против Зеленского», – говорит политолог Владимир Фесенко.



1 декабря на Майдане прошла акция протеста под названием «Захисти країну – зупини переворот». Собралось, по разным оценкам, более 2 тысяч человек. Позиции, требования и задачи у протестующих были разные. Кто-то требовал перевыборов Верховной Рады, кто-то – увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, импичмента Владимира Зеленского, а кто-то – нового расследования по делу «вагнеровцев».



На акции присутствовали представители различных политсил, партии «Нацкорпус», «Демократична сокира», организации «Брати по зброї», «Спільна справа». Анонсированный президентом возможный госпереворот не случился, а Служба безопасности Украины начала расследование его подготовки.



По словам экспертов, если ранее Ринат Ахметов занимал лояльную позицию к Владимиру Зеленскому, то в сентябре 2021 года все кардинально изменилось, он присоединился к идеологическим оппонентам действующего президента и начал открытую информационную войну. Причины – закон об олигархах и отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



«Такую стратегию Ахметов и его менеджмент может реализовывать. Это более логичный вариант их действий на ближайшие годы, потому что сместить Зеленского с поста президента, я думаю, у них таких возможностей нет. Ставка может быть сделана на то, чтобы максимально его ослабить, а потом добиться победы на президентских выборах альтернативного кандидата», – считает Фесенко.



Сейчас олигархи взяли курс на политическое и рейтинговое ослабление президента Владимира Зеленского. Для этого они используют свои медиа, а также административные ресурсы. Прежде всего, для того, чтобы разрушить президентское монобольшинство в Верховной Раде и вызвать политическую дестабилизацию.



Президентское монобольшинство постепенно разрушается. А поддержка парламента – это основная сила Владимира Зеленского. И сейчас в партии «Слуга народа» нет единства. Отставка Дмитрия Разумкова сыграла в этом не последнюю роль. Изгнанный спикер Верховной Рады не без помощи информационных ресурсов Ахметова стал обладателем неплохого электорального рейтинга. Разумков создал межфракционное депутатское объединение, в которое вошел 21 депутат из фракции «Слуга народа».



«Я понимаю, чего боится Офис президента. Он боится, что получая дополнительную прибыль, которая не обоснована рыночной коньюктурой и рынком от монополизации, от преференций, которых через свой лоббизм добивается через Верховную Раду, то Ахметов может взять эти деньги и использовать их действительно для того, чтобы сместить власть», – считает журналист интернет-издания «Бизнес Цензор» Сергей Головнев.



Политика деолигархизации, которую начал Владимир Зеленский, в первую очередь, ударит по топу самых богатых украинцев. И первый в этом списке – Ринат Ахметов. Состояние олигарха в 2021 году оценивается в 10 миллиардов долларов. Он владеет крупнейшими промышленными предприятиями в сфере металлургии и энергетики.



«Когда президент провел свою пресс-конференцию и сказал, что Рината Ахметова втягивают в госпереворот против него, не Ахметов здесь решает, а решает президент, очевидно, здесь пошла война за ресурсы. Если раньше были какие-то договоренности, то теперь они были расторгнуты и приняты в том виде, в котором задумывалось изначально», – рассуждает Головнев.



В последних «антиолигархических» законах камнем преткновения стала часть, которая касается железной руды. Около 60% руды добывает предприятие Рината Ахметова «Метинвест». Теперь за основу налогообложения берется не себестоимость добычи железной руды, а реальная рыночная стоимость по китайскому индексу.



«Стратегически это очень позитивное решение, нормальная система налогообложения, в том смысле, что пока цены небольшие, они в принципе платят, как и платили – ничего не меняется. Но, если вдруг цены вырастут, то поступления от ренты вырастут очень значительно», – пояснил Головнев.



Также с 1 января 2022 года повышается тариф грузовых перевозок «Укрзалізницею». Плата за транспортировку железной руды увеличится более чем на 20%. Кроме того, был увеличен экологический налог на 5%. Предприятия Рината Ахметова – одни из самых крупных загрязнителей в стране. На своем ежегодном обращении к Верховной Раде Зеленский в очередной раз упомянул Ахметова, который владеет 20% ВВП страны, а также анонсировал внедрение экономического паспорта. Так, плата за использование природных ресурсов будет накапливаться на персональных счетах украинских детей.



Такие действия по отношению к бизнесу Рината Ахметова могут повлиять на социально-экономическое положение украинских граждан. Все же он негласный монополист в сфере энергетики, а на его предприятиях работают тысячи людей. Поэтому главный вопрос: какими могут быть последствия? И начиная эту войну, президент Зеленский должен разработать антикризисные шаги по урегулированию ситуации, которая может возникнуть.



«Достаточно сделать какую-то провокацию – в какой-то момент объявить что на этих энергоблоках аварии и не дать электроэнергию. Тогда страна будет парализована. Точно так же можно остановить завод, объявить, что денег нет, что все уволены и таким образом создать социальную напряженность», – говорит Головнев.



В данном случае речь идет не просто о противостоянии Ахметова и Зеленского, речь идет о будущем олигархической системы в Украине, считает политолог Фесенко.



«Если в этом противостоянии побеждает Ахметов, это означает – победила олигархия, и это будет иметь негативные последствия для Украины. И в том числе для нашей европейской интеграции, для нашего дальнейшего развития», – говорит политолог.



1 декабря был опубликован законопроект о введение временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры. Таким образом министерство энергетики хочет обезопаситься от внезапных перебоев с поставками электричества. А в ближайшее время могут возобновится слушания по делу Роттердам +, которое благодаря лоббистам Рината Ахметова было приостановлено.



Говорят ли все эти события о том, что президент Владимир Зеленский хочет загнать всех олигархов в правовое поле, где правила игры будут одинаковыми для всех? Или машина деолигархизации, стартовав с Виктора Медведчука, остановится на Ринате Ахметове?