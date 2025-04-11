Зеленский на «Рамштайне»: Украине нужны 10 Patriot и четкие гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выступил на 27-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» и призвал участников сосредоточиться на вопросах противовоздушной обороны, подчеркнув, что Украина нуждается минимум в десяти системах Patriot для защиты от российских атак.



«Сегодня я говорю с вами из Кривого Рога. Этот город живет в условиях почти постоянной воздушной тревоги — из-за беспилотников или российских ракет. Самая опасная угроза — это баллистические ракеты... Наши люди, наши дети подвергаются атакам во многих-многих городах и селах. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Полтава, Николаев, Запорожье, Сумы, Харьков, Одесса, Чернигов и многие другие. Все они нуждаются в защите от российских ракет. Вы знаете, что Украина имеет дефицит систем противовоздушной обороны. Вы знаете, что системы Patriot могут эффективно защитить от баллистических угроз», — отметил президент.



Зеленский также обратил внимание на необходимость выработки долгосрочной стратегии безопасности и конкретных решений по созданию международного контингента безопасности, который обеспечит стабильность после окончания войны.



«Я благодарю каждого лидера, каждую страну, всех присутствующих здесь, кто работает с нами над новым форматом — форматом гарантийных сил — Коалиции воли — объединённой силы, которая может стать частью будущих гарантий безопасности для Украины и, по крайней мере, нашей части Европы после этой войны. Мы должны определить чёткие детали относительно численности, структуры, развертывания, логистики, обеспечения, оснащения и вооружения этого контингента безопасности в Украине, а также долгосрочной поддержки сильной украинской армии», — добавил он.



Обращаясь к лидерам, президент подчеркнул, что Украина вынуждена перемещать системы, которые есть, по всей стране, чтобы дать хотя бы временную защиту разным городам.



«И вы знаете, что происходит, когда даже одна система выходит из строя — это означает потерянные жизни. В России считают это своим преимуществом — возможностью быть террористическим государством. И мы должны забрать эту способность — их веру в то, что к убийству можно относиться легкомысленно», — добавил Зеленский.



Он попросил лидеров сосредоточиться прежде всего на ПВО для Украины, поскольку Украина действительно нуждается в этом.



«Десять систем Patriot — у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы заставить их работать в пользу мира. Нам нужен этот результат», — подчеркнул глава государства.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного российскими войсками вечером 4 апреля, погибли 18 человек, включая девятерых детей. Пострадали — 56 мирных жителей.