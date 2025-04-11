Покровск умирает: особенно тяжело приходится старикам ►

Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области. Покровск находится в считанных километрах от линии фронта под постоянным огнем оккупантов. Сюда продолжают приезжать волонтеры, чтобы вывезти тех, кто еще не эвакуировался. В последний такой приезд российская армия ударила в девятиэтажный дом прямо возле места сбора эвакуационной группы.



Особенно тяжело приходится пожилым людям, которые остались в городе.



«В городе нет никого — ни пожарных, ни полиции. Дома горят — тушить некому. С каждым днем становится тяжелее. Возле магазинов сидят старички — просят еды. Они просто стали бомжами», — рассказывает местная жительница Ольга.



Подробнее о ситуации в Покровске и соседнем Мирнограде — в сюжете «Новостей Донбасса».

Фотографы Константин и Влада Либеровы ранее опубликовали кадры из фронтового Покровска.