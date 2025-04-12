Россия готовит новое наступление на Харьковском направлении — «Хортица»

На Харьковском направлении российская армия проводит доукомплектование своих подразделений после понесенных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий. Об этом сообщили в Оперативно-стратегическом объединении войск «Хортица».



Также украинские военные зафиксировали и разгромили штурмовую группу противника из пяти бронемашин на Купянском направлении.



«На Купянском направлении штурмовые действия врага успешно отражены возле Кондрашовки, Каменки и Загрызово. В районе Лозовой и Новой Кругляковки противник пытался провести механизированный штурм с привлечением пяти бронемашин. Вся бронетехника была уничтожена, враг понес существенные потери», — рассказали в «Хортице».



Новое российское наступление на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось, заявил ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.