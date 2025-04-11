Молодежь Украины возвращается: история Оксаны и Андрея, прошедших путь из оккупации

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще двух подростков — 17-летнюю девушку и 18-летнего парня. Это произошло в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при участии команды Украинской сети прав ребенка (UCRN). Об этом сообщает инициатива Bring Kids Back UA в соцсети Х (Twitter).



«Родной город 17-летней Оксаны был оккупирован российской армией ещё в 2014 году. В детстве её вместе с матерью принудительно вывезли в Россию, где она подвергалась постоянным унижениям за своё украинское происхождение. В школе она не только подвергалась издевательствам, но и неоднократно подвергалась физическим нападениям», — говорится в сообщении.



Несмотря на давление и насилие, девушка продолжала попытки вернуться домой. Во время последней — она четыре дня не ела. Обратившись за помощью в UCRN, Оксана получила поддержку: команда организовала безопасный маршрут, подготовила документы и помогла ей вернуться. Сейчас она снова в Украине и планирует поступать в университет.



История 18-летнего Андрея также началась на временно оккупированной территории. Он жил там с матерью и сестрой, ежедневно сталкиваясь с психологическим давлением и угрозой насильственного призыва в российскую армию. Российские солдаты следили за его домом, и страх быть вынужденным воевать против Украины стал для него решающим фактором для побега.



Несколько попыток бегства оказались неудачными, но после совета сестры он обратился за помощью в UCRN. Благодаря сотрудничеству с международными партнёрами организация обеспечила Андрею безопасный переход через границу, и сейчас он уже находится на территории, подконтрольной Украине, где воссоединился с сестрой.



«Дети и молодёжь — будущее Украины, и мы никогда не прекратим бороться за наше будущее. Имена изменены из соображений безопасности», — подчеркнули в инициативе Bring Kids Back UA.



Проект «Путь домой: новый маршрут» реализуется UCRN совместно с немецкой организацией SOS-Kinderdörfer weltweit / Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.



В Украину уже вернулось 1269 детей, заявила на днях советница руководителя Офиса президента Дарья Заривна.



Ранее сообщалось, что Украина вернула 45 человек с оккупированной территории, а также из России и Беларуси.