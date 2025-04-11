Удары по миллионам долларов: как дроны полка Nemesis сжигают технику России

412-й отдельный полк Nemesis сообщил об уничтожении 100 российских танков за год боевой работы. Наибольшее число поражений подразделение нанес бронетехнике оккупантов на Старобельском направлении — только там было выведено из строя 28 танков, сообщили в полку.



По словам начальника штаба Nemesis Артема Беленкова, наиболее результативными стали осень и зима, а пик эффективности пришёлся на ноябрь 2024 года и февраль 2025-го.



«Ночные бомберы отогнали технику россиян на 20 км от линии боевого соприкосновения ещё в 2023–2024 году. Также ощущаем, что техники у врага становится меньше — они не успевают восполнять потери за счет производства и ремонта», — отметил Беленков.



Стоимость одного российского танка, в зависимости от модификации, составляет от 2 до 4,3 млн долларов, тогда как цена дрона, которым Nemesis уничтожает цели, — около 25 тыс. долларов.



«Мы работаем по самым ценным типам техники врага — приоритет отдаем ПВО, РЭБ, САУ, бронетехнике и другим средствам огня. Зенитные комплексы — вообще отдельная история: например, “Бук-М3” стоит 45 млн долларов. Уничтожение такой цели — это уже праздник», — добавил Беленков.



По данным Генштаба ВСУ, на 8 апреля 2025 года общая подтвержденная численность уничтоженных российских танков с начала полномасштабного вторжения достигла 10 572 единиц.



Полк Nemesis, созданный в начале 2024 года, специализируется на выявлении и поражении приоритетных целей на глубину до 40 км и дальше. На его боевом счету — уничтоженная техника на сумму более 1 миллиарда долларов. В частности, это:

4 зенитных комплекса «Бук» разных модификаций

более 10 установок «Тор» и «Оса»

первая уничтоженная САУ «Коксан» — северокорейского производства

В декабре 2024 года отдельный батальон Сил беспилотных систем Nemesis был реорганизован в полк, одновременно был объявлен масштабный набор бойцов.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины нанес авиаудар по ротному командному пункту и зданию с личным составом российской армии на временно оккупированной территории Херсонской области. Атака была проведена с применением двух французских авиабомб AASM HAMMER.