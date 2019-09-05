Международные следователи опасаются, что теперь не смогут допросить Цемаха по делу MH17

Международная следственная группа (JIT), которая расследует дело о сбитом «Боинге» рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, хотела бы, чтобы боевик «ДНР» Владимир Цемах оставался в Украине. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.



«Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить», - сказала она.



В то же время, комментируя решение суда, она отметила, что это решение Украины, решение украинского суда.



«Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить», - отметила пресс-секретарь.



Однако Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на неподконтрольной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.



Киевский апелляционный суд в четверг отменил меру пресечения в виде содержания под стражей находящемуся под арестом в Киеве боевику «ДНР» Владимиру Цемаху, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу о сбитом Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией по делу.



Вместе с тем, суд применил к Цемаху мера пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.



3 сентября Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17.