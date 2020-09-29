В Донецкой области выявили 246 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом — 246 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась 60-летняя жительница Селидово.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 3 477 случаев COVID-19. Из них 1 496 выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 1 926 человек.

Отметим, что Минздрав и СНБО в своих сводках указали, что за сутки в Донецкой области выявили 345 новых заболевших. При этом там также отмечено, что в общей сложности в регионе выявлено 3 477 случаев COVID-19.



Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко пояснил «Новостям Донбасса», почему произошла разбежность в количестве выявленных случаев COVID-19 за сутки.



В своей сводке за минувшие сутки центральны органы власти включили неучтенные данные, которые Донецкая область передала днем ранее. «В данных Киева (Минздрава и СНБО на утро 29 сентября — прим.) было 80 человек, а у нас — 167», — напомнил он.



Педенко пояснил, что такие разбежности происходят, потому что санстанция передает данные в Киев до 18:00, а у него таких ограничений во времени нет — бывают случаи, когда он вносит данные в ночное время. Также представитель ДонОГА рекомендовал ориентироваться на общее число заболевших, которое в сводках разных органов власти одинаковое.