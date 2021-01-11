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На КПВВ «Новотроицкое» можно буде сделать тест на антиген коронавируса

11 января 2021, 17:55

На КПВВ «Новотроицкое» можно буде сделать тест на антиген коронавируса

На «КПВВ» Новотроицкое оборудован медицинский пункт, где можно сдать быстрый тест на антиген коронавируса во время въезда на подконтрольную украинскому правительству территорию. Результат будет известен через 15-30 минут. Об этом во время брифинга рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

«Если результат теста будет негативный, то приложение "Дій вдома" будет снято на КПВВ и человек может проживать там, где он и планировал. Если тест позитивный, будут рассматриваться три варианта. Либо ему придется возвращаться на территорию, откуда прибыл. Либо, в зависимости от состояния здоровья, ему предложат госпитализацию или самоизоляцию в течение 14 дней», — сказал он.

В последнем случае гражданина будут контролировать с помощью приложения «Дій вдома». В течение 14 дней он сможет сделать ПЦР-тест, и тогда будет решен вопрос о его ковид-статусе.

Педенко заверил, что тесты на КПВВ будут бесплатными.

На прошлой неделе правительство Украины разрешило на КПВВ Донбасса и на админгранице с Крымом проведение экспресс-тестов на антиген наряду с ПЦР-тестированием.

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