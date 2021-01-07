Кабмин разрешил проведение экспресс-тестирования на антиген при въезде из Крыма и ОРДЛО 

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген.



Согласно постановлению № 9 от 5 января 2021 года ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.



«Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" ... обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них», — говорится в постановлении.



Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием «Реинтеграция и восстановление» и акционерным обществом «Украинская железная дорога».



Для пересекающих госграницу Украины сохраняется лишь ПЦР-тестирование.