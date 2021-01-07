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Кабмин разрешил проведение экспресс-тестирования на антиген при въезде из Крыма и ОРДЛО 

07 января 2021, 20:34

Кабмин разрешил проведение экспресс-тестирования на антиген при въезде из Крыма и ОРДЛО 

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген. 

Согласно постановлению № 9 от 5 января 2021 года ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.

«Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" ... обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них», — говорится в постановлении.

Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием «Реинтеграция и восстановление» и акционерным обществом «Украинская железная дорога».

Для пересекающих госграницу Украины сохраняется лишь ПЦР-тестирование.

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