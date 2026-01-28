Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом

Очереди абонентов «Феникс» в г. Макеевка. Фото из местного паблика в Instagram

В России и на временно оккупированных ею территориях (ВОТ) продолжается блокировка абонентов операторов мобильной связи не прошедших верификацию. В том числе в Донецкой и Луганской областях блокируют Феникс и МКС (бывший Лугаком, действующий на оккупированной Луганщине). По состоянию на 14 января офис «Феникса» сообщил, что заблокировал уже 200 тысяч абонентов. Оператор «МКС» данных о количестве заблокированных не опубликовал.

Блокировка происходит в связи со вступлением в силу новых изменений сначала в 2023-м — от 07.07.2003 № 126-ФЗ, а затем в 2024 году — 26.12.2024 № 479-ФЗ, внесенных в Федеральный закон РФ «О связи».

Изменения, предполагающие идентификацию владельцев SIM-карт, были внесены в данный закон еще в 2021 году. После чего операторам было дано время на актуализацию баз данных — в период с января по август 2023 года они подключались к специальной информационной системе Роскомнадзора (ЕИС РКН). Это — единая цифровая платформа, созданная для автоматизации надзорных функций в сферах связи, СМИ, информационных технологий и обработки персональных данных. Она включает в себя, в том числе, реестры заблокированных сайтов, операторов данных. Операторы РФ уже предоставили данные о почти 217 млн абонентов (65% от их активной абонентской базы).

А новые изменения, внесенные в Закон «О связи» в 2023-24 годах и уже в наступившем 2026-м году, еще более ужесточили в России контроль над виртуальным пространством и абонентами мобильной связи. Согласно последним изменениям к упомянутому закону, ужесточения вводилось поэтапно — начиная с 1 января 2025 года. Последние из них наступили с 1 ноября 2025 года, и с 27 января 2026. Первые же изменения сразу коснулись миллионов жителей РФ и ВОТ: SIM-карты абонентов, не предоставивших мобильным операторам свои актуальные паспортные данные были заблокированы.

О возможной блокировке предупреждали заранее — еще в 2024 году.

«МКС» и «Феникс» теперь — только по паспорту РФ

Абонентам «Феникса» (оператор с мая 2015 года работает на ВОТ Донетчины) и «МКС» (ранее – оператор «Лугаком», с июня 2015 года работает на ВОТ Луганщины) СМС с требованием внести свои обновленные паспортные данные до 30 июня 2024 стали приходить еще весной 2024 года.

В итоге оба оператора предоставили возможность своим абонентам обновить паспортные данные онлайн — через приложение/сайт. Если абонент этого не делал, его номер блокировали, но не окончательно — данные все еще можно было внести. Проверить необходимость обновления можно было с помощью USSD-кода.

Однако и те, кто прошел идентификацию онлайн на ВОТ Луганщины, продолжают жаловаться оператору на то, что их SIM-карты все же оказались заблокированы. Сначала этим абонентам пообещали автоматическую разблокировку, напомнив, что такие обращения рассматривают не менее 14 дней. Но многим затем все же пришлось идти в центры обслуживания абонентов. Однако и там им не всегда удается разблокировать свои SIM-карты. Об этом абоненты пишут в чат-ботах «МКС».

Те абоненты «МКС», у которых «не сработала» онлайн актуализация данных, жаловались оператору и на то, что не у всех есть возможность прибыть в центр обслуживания.

«Феникс» выстроил у своих центров обслуживания абонентов длинные очереди

На ВОТ Донецкой области абонентам «Феникса» для верификации отводилось 180 дней — до 1 ноября 2025 года. Но запущенный им в апреле онлайн-сервис по обновлению базы данных абонентов, со своей задачей явно не справился. В итоге уже минувшим летом «Феникс» стал настоятельно приглашать своих абонентов лично явиться в свои центры обслуживания.

Как утверждают сами сотрудники оператора, на верификацию одного абонента им требуется минимум 30 минут, поэтому за один день не всегда удается обслуживать всех явившихся в офис. В итоге, еще месяц назад в центрах обслуживания абонентов наблюдались длинные очереди — до 400 человек. На верификацию приходилось записываться заранее.

Очереди в центр обслуживания «Феникса» в Донецке. Фото из паблика оккупантов

Сейчас очереди все еще есть, но уже не столь длинные. Однако пройти верификацию, разумеется, успели не все: обращения в центры обслуживания по разблокировке номеров и «Феникса» и «МКС» продолжаются. На рассмотрение такого обращения отводиться 14 дней. А в целом на разблокировку абонента отводится до 180 календарных дней с момента приостановки услуг связи.

Для разблокировки номера на ВОТ Донбасса, как уже упоминалось, требуется личный визит в центр обслуживания абонентов с паспортом РФ. Процедура переоформления договора на новый паспорт бесплатна и не влечет за собой штрафов. Но многим все равно пришлось потратиться, чтобы добраться до центра обслуживания абонентов, так как таковые на ВОТ есть не во всех населенных пунктах.

К тому же часто визитеру приходилось брать с собой и того человека, на чей паспорт была приобретена SIM-карта. Но, такая возможность, как уже упоминалось, есть не всегда. Человек за это время мог и умереть, выехать из оккупации, или, попасть на так называемую «СВО».

Многим пришлось просто приобретать новые SIM-карты потому, что они вообще не знали, кто их изначально приобретал.

А ведь теперь абонентам «Феникса» и «МКС», кому SIM-карты достались от «оптовых» покупателей, для того, чтобы переоформить их на себя, нужно, как уже упоминалось, не только самим с паспортом и SIM-картой в центр обслуживания прийти, но дарителя с паспортом привести. SIM-карту переоформляют на другого абонента только в присутствии того, на чей паспорт она приобретена, и — с его письменного согласия.

Услуги «МКС» и «Феникс» все еще дешевле российских операторов

Среди владельцев SIM-карт «Феникса» и «МКС» есть и те, кто приобрел их почти 11 лет назад и не самостоятельно.

Первые станции мобильных операторов на оккупированных территориях Донбасса «Феникс» — в так называемой «ДНР» и «Лугаком» (ныне — «МКС») — в так называемой «ЛНР», начали устанавливать на незаконно «экспроприированном» оборудовании украинского мобильного оператора «Киевстар» еще в мае - июне 2015 году.

Первые покупатели приобретали SIM-карты указанных операторов тогда еще по украинским паспортам и не только для себя, но и для своих знакомых и близких. Тогда на один паспорт даже в почтовых отделениях можно было купить неограниченное количество SIM-карт.

Эти локальные сети мобильной связи в оккупации стали популярными благодаря тому, что многих завести их SIM-карты заставили работодатели.

А кроме, того с начала января 2018 года загадочным образом в так называемой «ДНР» прекратили работать станции наиболее востребованного тогда на ТОТ украинского оператора мобильной связи «Vodafone». И сотрудников этого оператора долго не пропускали на оккупированную территорию для ремонтных работ. Восстановить работу на ВОТ Донетчины «Vodafone» смог лишь в середине апреля 2018 года. Сколько за время этого «мобильного блэкаута» было продано SIM-карт «Феникса», нигде не сообщалось. Но однозначно, что продажи «подскочили».

Ведь незаконно заняв мощности «Киевстара», «Феникс» и «МКС» существенно нарушили его работу — в некоторых населенных пунктах «поймать» связь «Киевстар» было невозможно уже в конце 2014 года. Постепенно оккупанты захватывали мощности и других украинских операторов — те, которые еще не успели прийти в негодность от времени и боевых действий, а также отсутствия доступа к их обслуживанию.

Кроме того, SIM-карты и карточки пополнения счета украинских мобильных операторов требовали ввоза через линию разграничения — то есть, оккупанты незаконно облагали предпринимателей своими «налогами», поэтому услуги любых украинских мобильных операторов на ВОТ дорожали быстрее, чем на свободной территории страны. Это также позволило «Фениксу» и «МКС», которые качеством связи никогда не блистали, занять господствующее положение на рынке услуг связи на ВОТ.

Например, SIM-карта «Феникса» в 2015 году стоила 60 гривен — тогда в Донецке все еще можно было рассчитаться гривнами. А SIM-карта «Лугакома» (ныне — «МКС») вместе со стартовым пакетом стоила 120 рублей. Цены на услуги указанных мобильных операторов постепенно росли. В частности, они значительно увеличились и в прошлом и в текущем году — в связи с увеличением в России НДС с 20% до 22%, о чем мы уже писали. Но услуги этих мобильных операторов все равно остаются более дешевыми — по сравнению с услугами российских.

За год в РФ заблокировали 14 миллионов SIM-карт. Кто попал в «бан»

*Блокируют номера владельцам тех SIM-карт, которые не прошли верификацию, не предоставив свои актуальные документы своему мобильному оператору (любой мобильной сети в РФ и на ВОТ).

*Блокируют номера и тем, кто после процедуры верификации сменил паспорт. Блокируют номер и тем, кто приобретал SIM-карту уже на российский паспорт и не менял его, но не прошел верификацию повторно.

После введения новых изменений в Закон «О связи», граждане РФ по сути проходят верификацию уже повторно.

*SIM-карта также блокируется в РФ оператором, если ею не пользоваться от 90 до 180 дней (у некоторых до 6 - 12 месяцев), так как договор считается расторгнутым. Это происходит при отсутствии платных действий (звонки, СМС, интернет) и пополнения баланса. После блокировки номер передают другому абоненту.

*Блокируют и «лишние» SIM-карты: в соответствии с упомянутым законом гражданину РФ и оккупированных ею территорий можно иметь не более 20 SIM-карт любых действующих в РФ и на ВОТ операторов, а иностранцу — не более 10.

Уточнить оформленные на себя номера (нет ли там «лишних» номеров, превышающих лимит в 20 «симок») можно на портале «Госуслуги» в разделе «СИМ-карты», и самому инициировать блокировку «лишних».

А с 1 апреля 2025 года в России на портале «Госуслуги» отображается список всех SIM-карт, оформленных на паспортные данные конкретного пользователя.

Все, что было перечислено выше, в РФ и, соответственно, на ВОТ делается, якобы с целью защиты абонентов от телефонных мошенников. При этом информации о случаях телефонного мошенничества меньше не стало. Мошенники находят все новые и новые способы, обходить любые запреты.

*С 10 ноября 2025 года в РФ на ВОТ якобы для борьбы с использованием российских номеров в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в тестовом режиме заработал еще и «период охлаждения» для SIM-карт, вернувшихся из-за границы. Достаточная причина для блокировки — возврат из международного роуминга или неактивность SIM-карты в течении более 72 часов. Чтобы подтвердить использование карты человеком, а не беспилотником, операторы на 24 часа блокируют мобильный интернет и прием/отправка СМС, голосовые вызовы (звонки) могут оставаться доступными. Блокировка действует в течение 24 часов, если не снять её принудительно: для этого нужно пройти авторизацию по ссылке из СМС от оператора или — через кол-центр.

За прошлый год российские мобильные операторы по различным, в том числе и по указанным выше причинам, заблокировали 14 миллионов SIM-карт.

За продажу SIM-карты без предъявления паспорта или владение чужой SIM-картой — штраф

Однако SIM-карты в самой России уже не менее 20 лет продают в центрах обслуживания и по предъявлению паспорта гражданина РФ. Также отметим, что в некоторых центрах обслуживания абонентов, особенно в приграничных районах России, также еще лет 20 назад иностранцам в продаже SIM-карт могли и отказать. В таком случае выручал «серый» рынок: SIM-картами и картами пополнения баланса (как и валютой) спекулянты торговали прямо рядом с зонами пересечения границ РФ.

С 1 апреля 2025 года, согласно вступившим в силу изменениям Федеральном законе от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи») правила продажи/покупки SIM-карт в РФ (а соответственно, и на ВОТ) еще более ужесточились.

SIM-карту любого российского мобильного оператора, теперь можно купить исключительно по предъявлению паспорта — либо гражданина РФ, либо — так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это касается и «Феникса», и «МКС», которые после полномасштабного вторжения были переведены с украинской (+380), на – российскую нумерацию (+7).

*При покупке и обязательном заключении договора об оказании услуг связи с мобильным оператором (однако такие правила по факту действуют на территории самой РФ уже не менее 10 лет). Теперь необходимо не только предъявить паспорт, но еще и пройти дополнительную аутентификацию с использованием «Единой системы идентификации и аутентификации», «Единой биометрической системы», или идентификации через портал «Госуслуги».

*По новым правилам сразу после заключения договора оператор мобильной связи обязан проверить достоверность информации об абоненте или корпоративном пользователе в течение двух дней. Если с личными данными абонента все в порядке, оператор отправит сведения о договоре с ним в специальный реестр Роскомнадзора. И только после этого номер начнут обслуживать в сети. Если сведения недостоверны, то абонента уведомят об отказе.

При подготовке указанных изменений в Закон РФ «О связи» Минцифры РФ предлагало предварительно проверять паспортные данные покупателя SIM-карты по базе Министерства внутренних дел РФ. Фактически такая проверка уже осуществляется, но только — по базе Роскомнадзора и уже после заключения договора на обслуживание.

*Продажа SIM-карты без предъявления паспорта, или владение SIM-картой другого человека в РФ и на ВОТ считается административным правонарушением и влечет ответственность в виде административного штрафа. Размер штраф для граждан и должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тыс. руб.

*Самостоятельное заключение договора (при приобретении SIM-карты) для гражданина РФ и жителя ВОТ возможно только с 18 лет, или с 14 (до 18) лет — только с согласия родителей, которые должны присутствовать (со своими паспортами граждан РФ или так называемых «ДНР» и «ЛНР») при оформлении договора на приобретение SIM-карты с оператором.

Это обстоятельство и вызвало необходимость прохождения идентификации юных владельцев карт в сопровождении родителей. То есть, получается, что детям, младше 14 лет, мобильные телефоны в РФ и на ВОТ иметь не положено. Хотя наличие мобилки у ребенка — это вопрос его безопасности и возможности контроля со стороны родителей. Это нововведение вызывало недоумение у украинцев, оставшихся в оккупации.

*В РФ и на ВОТ ужесточились и условия продажи SIM-карт иностранцам. Новые правила по заявлениям российских властей были направлены на борьбу с терроризмом и введены в рамках ужесточением миграционной политики РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году, в результате которого погибли 145 человек.

С 1 января 2025 гражданину другого государства, как уже упоминалось, разрешено иметь не более приобретение 10 SIM-карт российских операторов. Хотя после ужесточения контроля за абонентами мобильной сети, даже использование одной SIM-карты в РФ становиться, можно сказать, роскошью.

По новым правилам, приобретение SIM-карты с обязательным оформлением договора с мобильным оператором связи иностранцу в России доступно только в ходе личного визита в салон — покупка онлайн или по доверенности запрещена.

При покупке SIM-карты иностранцу также необходимо будет предъявить свой паспорт, нотариальный перевод паспорта, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования РФ). Также обязательны: биометрическая идентификации (необходимо сдать биометрические данные — фото, голос). Все это, как СНИЛС, оформляется в российском банке или МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). Кроме того, для иностранцев обязательна регистрации IMEI устройства — в договоре указывается IMEI телефона, в котором будет использоваться SIM-карт — то есть, она привязана к конкретному телефону.

Иностранцам с уже оформленными SIM-картами необходимо было подтвердить свою личность путем биометрии до 1 июля 2025 года (этот срок затем был продлен фактически до 1 января 2026 года). Эта процедура требовала подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», при условии, если владелец SIM-карты приобрел ее в официальном офисе мобильного оператора и предоставил все перечисленные выше документы.

Правила пользования услугами мобильных операторов в РФ и на ВОТ станут еще жестче

*Буквально только что, 27 января текущего года, российская Госдума одобрила законопроект, обязывающий операторов отключать любую связь (даже почту) по запросу ФСБ РФ при «угрозах безопасности». Такие изменения теперь также будут внесены в упомянутый уже многократно измененный Закон РФ «О связи». Точного определения «угроз безопасности» в новом запрете нет – очевидно, определять угрозы будет ФСБ – на свое усмотрение.

*В новые изменения к российскому закону «О связи» пока еще не ввели проверку паспорта при пополнении баланса на телефоне. Хотя такое предложение Минцифры РФ выдвигало: «…гражданам РФ придется предъявлять паспорт, чтобы пополнить баланс на мобильном телефоне наличными средствами», — об этом 16 июля 2024 сообщали российские «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

*На днях глава комитета российской Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский предложили создать еще и единую базу идентифицированных в России номеров смартфонов.

Если его предложение будет одобрено, это означает, что если IMEI телефона не будет зарегистрирован в этой базе, а оператор мобильной связи это обнаружит, то его заблокируют – телефон просто перестанет работать.

При этом аппарат намертво привяжут к SIM-карте по принципу «один телефон — одна симка» для защиты от мошенников: такая система позволит связать конкретное устройство с конкретной SIM-картой и усложнить перевыпуск номера без ведома владельца. По мнению автора инициативы, это позволит опять же защитить россиян от мошенников.

Эксперты российского рынка связи согласны с тем, что такие правила способны уничтожить «серый» рынок смартфонов. Но считают, что это приведет к резкому росту цен в официальных пунктах продажи смартфонов.

*Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил еще более суровые ограничения. Он выступил с инициативой запретить анонимность в интернете и ввести обязательную идентификацию пользователей социальных сетей по паспорту.

«Мы должны полностью почистить весь интернет от анонимного контента и от анонимных аккаунтов, от возможностей использовать ботов, использовать ботофермы, массовый постинг, производство массового контента с помощью нейросетей и так далее», — подчеркнул Свинцов в беседе с ТАСС.

Хотя заключить в России договор с провайдером на установку и обслуживание домашнего интернета заказчик уже давно может только лишь после предъявления своего паспорта, данные которого будут указаны в этом договоре. А телефон, приобретенный по паспорту и прошедший дополнительную идентификацию владельца, после введение изменений в Закон РФ «О связи», тоже уже фактически не дает возможности анонимно пользоваться мобильным интернетом.

Очистить же интернет от кремлеботов уж точно не получится. А вот использование сети интернет детьми, младше 14 лет, в РФ и, соответственно, на ВОТ станет действительно невозможным.

Украинцы, проживающие на мирных территориях страны, читая российские новые правила пользования таким привычными для нас вещами, как мобильная связь и интернет, недоумевают, подтрунивают над гражданами страны-агрессорки и в какой-то мере гордятся тем, что живут в демократическом государстве.

А приспешники российского диктатора, можно сказать, гордятся новыми запретами. Считают, что, чем жестче россиян будут ограничивать, тем сильнее они будут ценить то, что им все еще разрешают. Российский телеком-аналитик Эльдар Муртазин, например, узрел в новом своде запретов именно такой воспитательный момент, о чем он так и сказал российской парламентской газете 22 января текущего года 2026. Муртазин призвал соотечественников… дорожить своими SIM-картами. Его цитата достойна скриншота.