Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке

Владислав Очнев

В руководстве группировке «ДНР» появился еще один россиянин. Владислав Очнев назначен на должность «первого заместителя председателя правительства ДНР». Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал назначение 7 февраля.



Владислав Очнев родился в Алтайском крае (РФ). По данным из открытых источников, в 1997 году он окончил Алтайский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», а в 2000 году завершил обучение в аспирантуре этого же вуза. Работал в краевой администрации, занимал должность коммерческого директора торговой компании, а также возглавлял барнаульский филиал страховой компании «ЮКС-Сибпром-Коместра». В последние годы занимал пост заместителя директора департамента министерства финансов РФ и работал помощником заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Россияне в «верхушке ДНР»

Теперь Очнев помогает Андрею Черткову, который в сентябре 2025 года был назначен «председателем правительства». Чертков — тоже россиянин, который и ранее был чиновником. Он — бывший глава Кстовского района, министр ЖКХ Нижегородской области. Работает на оккупационную власть в Донецке с июля 2022 года.



До Очнева «председателем правительства ДНР» был россиянин Евгений Солнцев. С 2004 по 2016 годы работал на руководящих позициях в подразделениях в РФ, отвечающих за строительство и реконструкцию железнодорожных объектов. Сейчас он снова работает в России — на должности врио губернатора Оренбургской области — по поручению Владимира Путина.