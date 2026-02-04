Выплаты разблокированы, но есть нюанс. Почему более 300 тысяч ВПЛ остались без пенсий и когда деньги вернут?

Колаж: "Новости Донбасса"

Выплаты пенсионерам с оккупированных территорий и перемещенным лицам, которые прошли идентификацию, но не подавали заявление о неполучении пенсий от РФ, возобновят. Такое сообщение на своей странице 3 февраля оставил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. Но общественные активисты подчеркивают: это лишь частичное решение, потому что тысячи ВПЛ прошли все необходимые процедуры, но их карточки в январе пусты. Почему новый год для пенсионеров-переселенцев начался с лишения выплат — рассказываем в материале «Новостей Донбасса».

Более 330 тысяч ВПЛ без пенсий: история проблемы

28 января на странице общественной организации «Донбасс SOS» опубликовали запись, что тысячам пенсионеров не пришли выплаты. Людей никто не предупредил и ничего не объяснил. Потом подобные посты появились и на страницах других организаций. 29 января «Новости Донбасса» получили от Пенсионного фонда ответ на запрос. ПФУ сообщил, что выплаты продлили 352 тысячам человек, прошедшим физическую идентификацию. В ведомстве добавили, что в электронных базах данных есть информация об 1,3 тысячи ВПЛ, подавших сообщение о получении выплат от РФ. На вопрос, скольким пенсионерам-ВПЛ, не прошедшим идентификацию, прекратили выплаты, в ПФУ не ответили. 30 января о проблеме написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, пенсию в январе не получила даже его мать. Возмущенные люди стали рассказывать о своих кейсах, в том числе на странице Пенсионного фонда. Оказалось, что выплаты заблокировали также ветеранам с инвалидностями и тем, кто получает пенсии по потере кормильца.

«Она меньше 4 тысяч в месяц. По расчетам государства мой сын должен получать именно столько. Но какого черта он должен подтверждать, что не получает пенсию от РФ? Находясь в Украине. Учась в украинском вузе. Это чтобы не забывал о своем особом статусе ВПЛ с ТОТ?», — пишет на своей странице в Фейсбук переселенка из Мариуполя Наталья Дедова.

Пенсионный фонд отреагировал на ситуацию только 31 января. Тут отметили, что на 1 января 337 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и/или не сообщили об отсутствии выплат от РФ. Следовательно, их не включили в выплатные документы. Почему людям заранее не сказали, что они не получат деньги, в ПФУ не уточнили.

«Причин люди не знали, не сообщалось со стороны Пенсионного фонда, что нужно сделать для возобновления пенсий. Это повлекло за собой большое количество обращений в ПФУ, на горячую линию, на которую очень трудно дозвониться, а также посещение сервисных центров. Сложилась катастрофическая ситуация, что пожилые, люди с инвалидностью должны стоять на морозе часами, чтобы попасть в Пенсионный фонд. Есть определенное количество людей, которым приостановили пенсию. С ними не прокоммуницировали, сообщив, что смотрите, например, первого января мы от вас не получили информацию, поэтому это приведет к остановке пенсии. Значит, вам нужно сделать это и это в такой срок. Пожилые люди не сидят в социальных сетях и не следят за этими бесконечными изменениями законодательства», — комментирует Глава правления ОО «Общественный холдинг “Группа впливу”» Татьяна Дурнева.

В отделениях Пенсионного фонда хаос. В условиях отсутствия света и морозов эти очереди для пожилых людей как пытка.

Глава правления ОО «Общественный холдинг “Группа впливу”» Татьяна Дурнева. Фото: facebook

Без выплат даже те, кто стал пенсионером после перемещения

Объясняя причину, почему люди остались без выплат, Пенсионный фонд Украины ссылается на постановление Кабинета Министров №299. Его приняли почти год назад – 11 февраля 2025 года. Там говорится, что до 31 декабря 2025 года лица, которые находятся в оккупации и выехали на подконтрольную Украине территорию, должны сообщить о неполучении выплат от РФ. Но в постановлении указано, что начисление пенсий прекращается в случае непрохождения физической идентификации до 31 декабря. О том, что деньги не перечислят на карточку из-за непредоставления заявления о получении или неполучении пенсий от РФ нет ни слова.

«Из историй людей, которым прекратили пенсию, мы знаем, что, например, они проходили идентификацию непосредственно в Пенсионном фонде. Они физически были, и им никто не сказал, что такое нужно сделать. Люди задавали вопрос, прошли они, или еще что-то нужно, им говорили “Для вас проведена идентификация”. Также, если через портал ПФУ проходили через “Дия. Подпись”, то приходили сообщения, что идентификация успешно пройдена. Именно наличие на сайте в разделе “Дистанционное информирование” этой графы, где нужно поставить отметку о неполучении пенсий от РФ, не было прокоммуницировано», — комментирует Татьяна Дурнева.

Те пенсионеры, которые находятся на оккупированной территории, проходят идентификацию по видеосвязи. Экспертка отмечает: ПФУ не вносил изменения в порядок вопросов для этих ВПЛ, поэтому специалисты даже не спрашивали о не получении российской пенсии. Люди проходили видео идентификацию и не знали, что им нужно сказать буквально одно предложение. Или они это говорили, но в их деле информацию не фиксировали.

«Мы видим абсурд, когда, например, эта норма о неполучении пенсии от РФ распространилась на людей, ставших пенсионерами уже после перемещения. Когда человек уехал в 2014 году еще до пенсионного возраста, затем оформил пенсию на подконтрольной территории Украины. И тем не менее, в январе он не получил выплат. Эти люди даже не догадывались, что в таких условиях на них будет распространена эта норма», — говорит Татьяна Дурнева.

«ПФУ должен проверять, получает ли человек выплаты от РФ»

Без пенсий и те, кто после перемещения не возвращался на оккупированную территорию. Переселенка из Лисичанска Юлия Машута рассказывает, что в такой ситуации оказались ее родители. Они покинули свой город еще до его захвата российской армией.

«В январе им не выплатили пенсию. Мы начали разбираться по этому вопросу. Я увидела, что половина новостей Пенсионного фонда была с тем, что только проживающие на временно оккупированной территории и за рубежом должны пройти идентификацию. А часть новостей там была какая-то строка, что выехавшие со временно оккупированной территории люди должны тоже пройти идентификацию», — рассказывает Юлия.

Переселенка из Лисичанска Юлия Машута.Фото: facebook

Но относительно тех, кто выехал из городов до захвата их Россией, ничего не отмечено.

«Пенсию родители не получили, потому что не подали заявление, получают ли они пенсию от Российской Федерации. Я пыталась дозвониться в Пенсионный фонд, у меня ничего не вышло. Линии постоянно заняты. Мой отец поехал в один из сервисных центров. Он был там 267, кажется. Это значит, что он не попал бы», — говорит Юлия Машута.

В результате родители Юлии смогли пройти идентификацию через портал Пенсионного фонда с помощью «Дия. Подпись», но сделать это тоже непросто. Сайт постоянно зависает.

«Почему это перекладывают на людей? В законе этого нет. Пенсионный фонд должен проверять, получает или не получает человек выплаты от РФ. Выходит, что человек должен еще доказать, что он что-то там не получает. И этого в законе нет. А в постановлении тоже один абзац, что нужно написать заявление, но в этом абзаце нет, что заявление нужно писать раз в год, что после этого пенсию не платят», — подчеркивает Юлия Машута.

Ни сама Юлия, ни ее родители не знают, получат ли они пенсию в феврале, потому что процесс возобновления выплат растягивается во времени.

«Этим людям наоборот нужно помогать, потому что они лишились жилья. Они арендуют квартиры, они тратят деньги. Это люди, которые все потеряли. А их в морозы бросили на произвол судьбы, не выплатили эти копейки. Я не знаю, как выживают люди без детей, например. У меня просто сердце разрывается. Я не могу думать, что сейчас кто-то сидит без этих пенсий. Мне очень жаль этих людей», — говорит Юлия Машута.

Пока проблему решили частично

Главная координаторка общественной организации «Донбасс SOS» Виолета Артемчук подчеркивает, что действительно нет нормы, обязывающей ВПЛ, которые находятся на подконтрольной территории, проходить идентификацию. Но переселенцы вынуждены это делать, потому что им просто блокируют выплаты. Более того есть кейсы, когда люди прошли все процедуры, но деньги в январе все равно не пришли.

«Они, конечно, разволновались и пошли в Пенсионный фонд ногами в такую ​​погоду, а специалисты ПФУ дали им какую-то, как они назвали, бумажку, что идентификация пройдена. На местах, как нам кажется, специалисты Пенсионного фонда неправильно восприняли требование идентификации. Они видят ВПЛ, значит должна быть идентификация, должно быть заявление о неполучении пенсий от РФ», — комментирует Виолета Артемчук.

Главная координаторка общественной организации «Донбасс SOS» Виолета Артемчук. Фото: ZMINA

То есть специалисты ПФУ смотрят даже не на законы и постановления, а на прописку. Виолета Артемчук также подчеркивает, что процесс возобновления пенсий не быстрый, а коммуникация ПФУ с людьми по этому вопросу не самая лучшая.

«У нас такое обращение было, что у женщины именно такая ситуация. Она получает пенсию по инвалидности и проживает в Днепре. И у нее это единственный источник дохода. Она пошла в Пенсионный фонд. Ей сказали, что “мы вас увидели”, хотя ее видели, она проходила идентификацию. “Мы вам возобновим пенсию в феврале, а может, в марте”. На ее вопрос “а за что мне жить?” ей сказали, что в кредит, как все мы», — комментирует Виолетта Артемчук.

После того, как активисты 3 февраля встретились с представителями Минсоцполитики и ПФУ, министр Денис Улютин отметил, что сроки подачи заявления о неполучении или получении пенсий от РФ продлили до 1 апреля. По его словам, те, кто пройдет идентификацию в феврале, получат выплаты сразу за два месяца. Но активисты называют эти меры неполными.

«Сказать, что проблема решена полностью, нельзя. Многие не знают, что им остановили выплаты из-за непрохождения физической идентификации или по причине неподачи заявления от РФ. Поэтому сказать, что все хорошо и мы можем расслабиться нельзя. Несмотря на публичные заявления, мы не знаем точно, получат ли люди пенсии, как скоро будет это восстановление. Потому что, как правило, это несколько месяцев и после первого апреля проблема снова возникнет», — говорит Татьяна Дурнева.

И Татьяна Дурнева, и Виолета Артемчук, и другие представители общественных организаций, которые занимаются проблемами ВПЛ, подчеркивают: в целом постановление №299 нуждается в обновлении. Но пока нововведения, которые предлагает Минсоцполитики, вызывают беспокойство. Например, там есть фраза «если пенсионер не сообщил о получении пенсии и умер, его потомки не получают пособия на погребение». Пока это только проект документа.



Коалиция организаций, занимающихся вопросами защиты прав пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, отмечает: принятие этого постановления создаст системные риски неправомерных отказов в назначении и прекращении пенсионных и страховых выплат. Поэтому, по мнению активистов, проект требует неотложного пересмотра.