«Лицо с инвалидностью вследствие войны»: Как раненым гражданским оформить такой статус и что он дает

Колаж: hromadske

53-летний Олег Мирошниченко — пилот. Он 30 лет работал на украинских и европейских авиалиниях. Управлял пассажирскими и грузовыми самолетами, получил европейскую лицензию EASA в Королевстве Дания. До этого год учился в Англии за собственные средства. Подтвердить свои квалификации, по его словам, было «очень сложно, почти нереально».

После выхода на пенсию в Украине его приглашали как фрилансера в бизнес-авиацию в Европе. Он мог бы летать до 65 лет, но…В сентябре 2022 года Олег проходил мимо рынка в родном Днепре. И тут — свист, вспышка, взрыв. Одна из российских ракет попала рядом. Ее выпустил самолет Ту-22М3. Примечательно, что у Мирошниченко была военно-учетная специальность (офицер запаса) пилота именно на этом типе самолета.

Взрыв и первые дни после него он помнит отрывками. Врачи констатировали закрытую черепно-мозговую травму, ПТСР, инсульт и контузию. Была повреждена зона мозга, отвечающая за зрение, вследствие чего у Олега возникло «концентрическое сужение поля зрения».

«До этого случая у меня был “первый стандарт здоровья”. Чтобы понять, что это значит, приведу пример. Когда я только поступал в летную академию, на одно место было 40 человек. После прохождения медосмотра осталось четверо. Вот такие строгие требования к здоровью летчиков. А после травмы я не могу продолжать свою карьеру, она разрушена», — вздыхает Олег.

У него нет периферического зрения.

«Представьте, что вы постоянно находитесь в темноте, но у вас есть фонарик, и вы видите лишь узкую полоску света перед собой. Люди постоянно в меня врезаются: “Ты что, не видишь?” А я, хоть и хожу без трости, не вижу мир так, как видел его до обстрела», — объясняет он.



Hromadske рассказывает историю Олега и его борьбы за статус человека с инвалидностью, полученной вследствие войны.

Олег Мирошниченко. Фото из личного архива

Добился изменений в законодательстве

Через полтора года после ранения мужчина задумался о своем статусе. Сначала ему установили вторую группу инвалидности. С помощью правозащитников, а также обращений в Центральную МСЭК и в суд Олег доказал, что имеет право на первую группу.

«МСЭК устанавливает только группы, но крайне важно доказать, что причина инвалидности — именно военные действия. Должностные лица, которые должны были сообщить мне о праве на такой статус, этого не сделали. Лишь позже знакомые правозащитники обратили внимание, что я — лицо с инвалидностью вследствие войны, поскольку был травмирован в результате вооруженного конфликта, и имею соответствующие права».

Тогда Олег начал изучать украинское законодательство.

«Я понял, что этот статус, по сравнению с другими группами инвалидности, имеет совершенно иной уровень социальной защиты. Кроме того, меня привлекло то, что он дает возможности для лучшей реабилитации», — говорит летчик.

Добиться предоставления этого статуса гражданскому лицу стало вызовом. Во-первых, было упущено время. Во-вторых, нужно было собрать такое количество документов, что получился целый том. В частности, требовалась справка о том, что человек не нанес себе увечья сам, а также выписка об отсутствии судимости.

В-третьих, в Днепровском регионе никто ранее этого не делал.

Дело в том, что до прецедента с Олегом такой статус предоставляли только людям с территорий, где ведутся или велись боевые действия, либо с временно оккупированных РФ территорий. Днепр в этот перечень не входил. Как и большинство городов из разных областей.

«Но в Украине нет уголка, куда завтра не может прилететь ракета или “шахед”. Я считаю, что вся территория страны — от Львова до Днепра, от Мариуполя до Донецка — является территорией боевых действий», — заявляет Мирошниченко.

Он месяцами обращался в различные структуры — от городского совета до разных министерств. Даже судился с Кабинетом министров Украины, соответчиком было Министерство по делам ветеранов.

И в конце концов благодаря усилиям Мирошниченко и его знакомых юристов 24 декабря 2024 года были внесены изменения в постановление Кабмина № 306.

Согласно этим изменениям, вся Украина официально признана территорией, где ведутся боевые действия. Сотни гражданских наконец получили право на то, чтобы в их удостоверениях об инвалидности было указано, что она наступила вследствие войны.

За это достижение Олег Мирошниченко в декабре прошлого года стал финалистом премии Игоря Козловского, которую впервые вручал Центр гражданских свобод — правозащитная организация, продвигающая ценности прав человека и ставшая в 2022 году лауреатом Нобелевской премии мира.

По состоянию на декабрь 2025 года 189 людям был предоставлен статус лица с инвалидностью, наступившей вследствие боевых действий. Это те люди, путь которым проложил Олег. И их количество будет расти.

Олег Мирошниченко во время работы пилотом. Фото из личного архива

Что дает этот статус?

Бывший пилот сначала стремился добиться возможности наилучшей реабилитации лично для себя, которую обещает этот статус, но со временем захотел, чтобы льготами могли воспользоваться и другие. Кроме того, размер пенсии при таком статусе значительно выше. А именно: лица с инвалидностью I группы получают 50% надбавки, II группы — 40%, III группы — 30%. Это касается тех, кто утратил трудоспособность.

Итак, статья 13 гарантирует всем лицам с инвалидностью вследствие войны (а после внесения изменений в постановление Кабмина № 306 — и гражданским лицам со всей территории Украины):

— бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, медицинских изделий и вспомогательных средств реабилитации;

— внеочередное бесплатное зубопротезирование;

— 100% скидку на оплату коммунальных услуг;

— бесплатный проезд различными видами пассажирского транспорта (подробности — в статье);

— внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;>

— внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем.

Всего — 28 пунктов.

Однако большинство из них существуют лишь на бумаге. Бывший пилот говорит, что на практике увидел только три: 100% оплату коммунальных услуг, 50% надбавку к своей пенсии и возможность один раз в год бесплатно проехать поездом, самолетом или водным транспортом, при этом сопровождающее лицо оплачивает 50% стоимости билета. К сожалению, статья морально устарела: льготы на домашние телефоны хоть и действуют, но самих стационарных телефонов уже практически нет.

«Хорошо было бы заменить эти льготы на интернет-услуги», — говорит Олег.

Что касается реабилитации, на которую он так рассчитывал: с момента получения инвалидности и до настоящего времени сотрудники Управления социальной защиты населения Самаровского городского совета (Олег сейчас проживает в городе Самар возле Днепра) или другие должностные лица так и не предложили ему соответствующих программ.

При этом мужчина подчеркивает: если права прописаны в законах, о них нужно знать, а дальше каждый решает — пользоваться ими и требовать от государства их выполнения или нет. Мирошниченко не берется судиться по каждому пункту, поскольку один человек не может сделать все, однако сейчас он судится с городским советом города Самар.

«Есть и другие законы о правах людей с инвалидностью. Согласно статье 32 “Закона о местном самоуправлении” органы местного самоуправления обязаны предоставлять лицам с инвалидностью право на бесплатное и льготное пользование объектами культуры, физкультуры и спорта. Спорт, по моему глубокому убеждению, — лучший метод реабилитации. Пусть гормоны стресса сгорают в спортзале, чем люди будут прибегать к запрещенным веществам. Я обратился к руководителю города, и он ответил: “Мы не будем этого выполнять, потому что этого нет ни в Киеве, ни в Днепре”».

Олег уже выиграл три суда и сейчас ждет решения апелляционной инстанции.

«Моя цель — отработать пилотный проект в небольшом городе. А затем распространить его на каждый украинский город и село. Я делаю это не для себя, я хочу, чтобы закон выполнялся, — уверяет активист. — Пусть медленно, пусть на это уйдут годы, но этот ржавый механизм начинает двигаться. Многие люди подают в суд, чтобы пересмотрели их пенсии. И их пересматривают в сторону увеличения. И если есть закон о льготах, любой может обратиться в суд, чтобы они выполнялись. Хотелось бы, чтобы мой пример побуждал людей добиваться реализации своих прав. Нужно просто иметь настойчивость и делать это. Конечно, с помощью юристов. Хотя за эти годы я уже сам изучил законы, потому что часто бывает так: правозащитники знают нормы, но не знают, как применять их на практике. То есть я знаю гораздо больше и могу сказать: “Вот здесь это работает, а здесь — нет”», — улыбается он.

Что касается статуса лица с инвалидностью вследствие войны, его необходимо устанавливать как можно быстрее после травмы. Желательно начинать этот процесс параллельно с лечением, поскольку он длительный и крайне забюрократизированный.

Понятно, что раненому человеку не до статусов, но этим могут заниматься родственники. А правозащитники и юристы подскажут, какие документы нужно собрать. В частности, это выписка из ЕРДР о том, какой орган ведет дело по подследственности (как правило, СБУ), документы, подтверждающие наличие инвалидности, заключение судебно-медицинской экспертизы с описанием связи между травмой и событиями, а также все документы из медицинских учреждений, где пострадавший проходит лечение.