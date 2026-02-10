В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной

Электричка в оккупированном Донецке. Фото: группировка «ДНР»

«Министерство транспорта ДНР» якобы создало «пригородную пассажирскую железнодорожную компанию» на базе псевдопредриятия «Донецкая железная дорога». Об этом стало известно из заявления так называемого «министра транспорта ДНР» Александра Бондаренко.



По его словам, оккупанты якобы «готовят запуск электричек» между захваченными Донецком и Мариуполем.



«Следующим этапом работы «пригородной пассажирской железнодорожной компании» станет организация пассажирских перевозок с «ЛНР». Уже работаем над организацией скоростного железнодорожного сообщения с «соседней республикой». Ведем работу по организации прямого железнодорожного пригородного сообщения между Иловайском и Ростовом-на-Дону. В дальнейшей перспективе – выйти на Запорожскую и Херсонскую области», – сказал Бондаренко.



Стоит отметить, что с начала оккупации части Донецкой области захватчики так и не смогли наладить железнодорожное сообщение. Например, вокзал в Донецке с 2014 года стоял законсервированным и не работал, а в мае 2025-го оккупанты «похвастались» прибытием туда одной электрички из захваченного Дебальцево.

Напомним, что ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко