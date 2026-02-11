Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
11 февраля 2026, 11:44

Украинская разведка «АТЕШ» зафиксировала масштабное строительство новой базы российских оккупантов в с. Мирное Мелитопольского района.

Объект занимает территорию, контролируемую 291-м гвардейским мотострелковым полком ВС РФ (координаты: 46.930529, 35.417587).

«Строительная техника работает без перерыва. Враг возводит капитальный полевой лагерь для личного состава и создает учебный кластер для подготовки операторов беспилотников», - говорится в описании.

Разведка отмечает: РФ надеется, что тыловая база в глубине оккупированной территории останется незамеченной.

«Это ошибка — строительство находится под полным контролем Сил обороны Украины, а координаты уже переданы для планирования ударов. Вместо новых казарм оккупантов ждет "огненный привет"», - заключили в сопротивлении.

