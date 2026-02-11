«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области

Украинская разведка «АТЕШ» зафиксировала масштабное строительство новой базы российских оккупантов в с. Мирное Мелитопольского района.
Объект занимает территорию, контролируемую 291-м гвардейским мотострелковым полком ВС РФ (координаты: 46.930529, 35.417587).
Фото: АТЕШ
«Строительная техника работает без перерыва. Враг возводит капитальный полевой лагерь для личного состава и создает учебный кластер для подготовки операторов беспилотников», - говорится в описании.
Разведка отмечает: РФ надеется, что тыловая база в глубине оккупированной территории останется незамеченной.
Фото: АТЕШ
«Это ошибка — строительство находится под полным контролем Сил обороны Украины, а координаты уже переданы для планирования ударов. Вместо новых казарм оккупантов ждет "огненный привет"», - заключили в сопротивлении.
Фото: АТЕШ
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях