«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области

Фото: АТЕШ

Украинская разведка «АТЕШ» зафиксировала масштабное строительство новой базы российских оккупантов в с. Мирное Мелитопольского района.



Объект занимает территорию, контролируемую 291-м гвардейским мотострелковым полком ВС РФ (координаты: 46.930529, 35.417587).

Фото: АТЕШ

«Строительная техника работает без перерыва. Враг возводит капитальный полевой лагерь для личного состава и создает учебный кластер для подготовки операторов беспилотников», - говорится в описании.



Разведка отмечает: РФ надеется, что тыловая база в глубине оккупированной территории останется незамеченной.

Фото: АТЕШ

«Это ошибка — строительство находится под полным контролем Сил обороны Украины, а координаты уже переданы для планирования ударов. Вместо новых казарм оккупантов ждет "огненный привет"», - заключили в сопротивлении.

Фото: АТЕШ