В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко

На временно оккупированной территории Донецкой области оккупационные власти существенно экономят на питании детей. Об этом сообщают активисты движения «Желтая Лента».



По их данным, в детских садах и школах Донецка зафиксировано резкое ухудшение качества и разнообразия питания. В учебных заведениях уменьшают порции, а из обеденного меню постепенно исчезают фрукты, мясо и молочные продукты. Основу рациона теперь составляют каши, приготовленные на воде, макароны и хлеб.



Официально родителям заявляют, что питание якобы соответствует установленным нормам. Однако неофициально сотрудники учреждений объясняют происходящее сокращением финансирования со стороны региональных бюджетов.



При этом, отмечают активисты, у оккупационной администрации стабильно находятся средства на пропагандистские мероприятия и показательные акции, тогда как на полноценное и сбалансированное питание для детей денег не хватает.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в оккупированном Мариуполе отсутствует финансирование питания дошкольных учреждений.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»