Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
10 февраля 2026, 12:50

В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко

В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко

На временно оккупированной территории Донецкой области оккупационные власти существенно экономят на питании детей. Об этом сообщают активисты движения «Желтая Лента».

По их данным, в детских садах и школах Донецка зафиксировано резкое ухудшение качества и разнообразия питания. В учебных заведениях уменьшают порции, а из обеденного меню постепенно исчезают фрукты, мясо и молочные продукты. Основу рациона теперь составляют каши, приготовленные на воде, макароны и хлеб.

Официально родителям заявляют, что питание якобы соответствует установленным нормам. Однако неофициально сотрудники учреждений объясняют происходящее сокращением финансирования со стороны региональных бюджетов.

При этом, отмечают активисты, у оккупационной администрации стабильно находятся средства на пропагандистские мероприятия и показательные акции, тогда как на полноценное и сбалансированное питание для детей денег не хватает.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в оккупированном Мариуполе отсутствует финансирование питания дошкольных учреждений.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

ТЕГИ

Места
Мариуполь Донецк
Прочее
школьное питание Оккупированные территории Донетчины
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
все новости
14:50
Украинские военные обратились к солдатам РФ, несущим потери под Гуляйполем
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
13:50
Убытки нефтяной отрасли РФ от атак дронов превысили 1 трлн рублей
13:33
Из Беларуси в Украину: беженцы покидают оккупированные территории
13:20
Авиаудар по Славянску: количество раненых возросло
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
12:23
СБУ задержала работника «Укрзализныци», который «сливал» местоположение техники Сил обороны
12:00
Сийярто заявил о «враждебных» шагах Украины в энергетической сфере
11:59
Армия РФ атаковала насенные пункты Донетчины за сутки: десятки поврежденных домов
11:50
РФ убила мать с ребенком в Славянске, есть раненые
11:15
В Славянске слушаются два дела о госизмене
11:13
Убил пятерых: В Ровенской области поножовщина в месте компактного проживания ВПЛ
10:58
РФ ударила КАБами по Славянску
10:50
В Брянске чиновники саботируют работу армии РФ
10:45
Краматорск и Дружковка обесточены
10:10
РФ снова ударила по энергетике Одесской области — ДТЭК
09:52
Повреждены дома при обстреле Славянска
09:29
Покровское направление: 38 боев за сутки — самый горячий участок фронта
08:48
РФ срочно перебрасывает на фронт спутниковые тарелки
08:40
ПВО сбила 110 БПЛА над Украиной
08:40
За сутки в Донецкой области ранен мирный житель: под обстрел попала Дружковка
08:30
Из Ватикана в Киев и Фастов прибыли генераторы, лекарства и продовольствие
08:10
Войска РФ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях
06:12
Зеленский поддержал Гераскевича после запрета МОК на шлем с портретами погибших украинских спортсменов
06:01
Готовые комнаты пустуют, люди эвакуируются: Лубинец о ситуации с жильем для переселенцев на Закарпатье
23:59
Украинскому скелетонисту запретили выступать в шлеме с изображениями погибших спортсменов
23:27
В ВСУ ответили, окружены ли полностью украинские войска в Мирнограде
23:07
«Шахед» ударил по Краматорску: повреждены дома
22:21
Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
21:51
В правительстве предупредили о сложных графиках отключений света в Украине. Что известно
все новости
ВИДЕО
Фото: Нацполиция Убил пятерых: В Ровенской области поножовщина в месте компактного проживания ВПЛ
10 февраля, 11:13
Последствия ударов КАБами по Славянску. РФ ударила КАБами по Славянску
10 февраля, 10:58
Удар по захватчикам на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
09 февраля, 22:21
Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState «Город вот-вот перейдет в руки россиян»: в DeepState рассказали об ухудшении ситуации в районе Покровска
09 февраля, 20:05
Российская ДРГ на север от Покровска. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска: кадры
09 февраля, 17:58
Оккупанты в трубе. ВСУ уничтожили группу оккупантов, лезших в Сумскую область по трубе
09 февраля, 17:47

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор