Фермеры и бизнес Донецкой области продолжают работать под обстрелами, теряя людей, технику и поддержку

Сельскохозяйственная техника в полях Донецкой области. Фото: "Новости Донбасса"

На подконтрольной Украине Донецкой области все еще остается около 190 тыс. человек в том числе 15 тыс. детей. Несмотря на тяжелейшие условия, в регионе функционирует производство, держатся некоторые виды бизнеса и сельское хозяйство — фермеры даже строят планы на весеннюю посевную. Подробнее о ситуации с заработком на прифронтовых территориях, о настроениях местных жителей и их видении социальной и экономической поддержки — в материале «Новостей Донбасса».

Развитие с чувством тревоги

Одним из видов бизнеса в Славянске Донецкой области, который продолжает приносить своим владельцам небольшой, но стабильный доход, является производство и продажа керамики. Как пояснил нашему изданию один из керамистов Тарас Снежковский, дела на его предприятии улучшились после того как он начал уделять большее внимание розничным продажам через соцсети. Также предпринимателю удалось наладить контакты с оптовиками из ближнего зарубежья: Молдовы, Румынии, Болгарии. Среди розничных покупателей есть немало украинских беженцев в странах Евросоюза.

Керамист из Славянска Тарас Снежковский. Скрин с инстаграм-страницы

Небольшое предприятие Тараса специализируется на изготовлении сувенирной, подарочной керамики — ваз, конфетниц, статуэток, фруктовниц, хлебниц и др. С текучкой кадров проблем нет — многие работники трудятся по восемь-десять лет и уходить не планируют. Сам Тарас говорит, что зарплаты на его предприятии достаточно высокие.

Вместе с тем близость фронта вносит в работу серьезные коррективы. Одна из проблем — частые отключения электроэнергии, при том что все «посудники» зависят от ее стабильной подачи в течение многих часов. К примеру, печь должна работать в течение девяти часов, и если в это время пропадает электроэнергия, произойдет брак продукции. Сказываются на работе и регулярные обстрелы.

«Крышу на своем производстве я ремонтировал пять раз за последний год, причем один раз очень основательно. Возле меня была швейная фабрика, в которую прилетел КАБ и разнес там много чего и мы также пострадали. Также возле меня был электромеханический цех: в него прилетели "Шахеды", затем КАБы. В результате разнесло мою подстанцию», — рассказал Тарас.

Прямых попаданий по цехам предприятия не было, но вот осколки прилетают регулярно. Так осколком авиабомбы перебило трубу, при том что взрыв случился на расстоянии полтора километра.

Но больше всего предпринимателя беспокоит вопрос сырья для производства керамики — белая глина. Ее нехватка будет остро ощущаться уже в ближайшее время, так как основная добыча в Украине происходит как раз в прифронтовой зоне между Дружковкой и Добропольем. Глину можно импортировать, но тогда поднимется и цена продукции.

Что касается поддержки бизнеса на прифронтовых территориях со стороны государства, то здесь у Тараса мнение двоякое: программы поддержки есть, но не всегда работают. Мужчина столкнулся с этим в вопросах релокации, о которой сейчас серьезно задумывается. Оказалось, что денег на помощь бизнесу в переезде по госпрограмме нет.

«Также я как ФЛП зарегистрированный в Донецкой области не плачу налоги на землю, имею право не платить военный сбор и единый налог. Я их плачу, но имею право этого не делать. В то же время за трудоустроенного работника я все равно должен платить, при том что минимальная заработная плата растет, налоги растут и в итоге держать трудоустроенного работника сегодня очень дорого», — подытожил предприниматель.

Острая нехватка кадров

Сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве Донецкой области. Максим Пластун — руководитель сельскохозяйственного фермерского хозяйства (СФХ) «Мрия» в Новодонецкой территориальной громаде (ТГ) Краматорского района, рассказал «Новостям Донбасса», что с начала полномасштабной войны у них сгорело продукции на 10 тыс. тонн. Поэтому от прогнозов о планах на следующий сезон он пока воздерживается. Также осторожен в оценке своих планов Иван Макаров — владелец СФХ «Росток» что в поселке Александровка Краматорского района. Хотя предприятие не понесло убытков из-за обстрелов, начинать подготовку к весенним работам мужчина не спешит. Также, говорит, не спешат предлагать свою продукцию и компании из агробизнеса.

«Раньше сразу после нового года начинали звонить и предлагать семена, удобрения, защиту для растений. Сейчас же тихо, потому как люди понимают, никто на это не будет сейчас тратить деньги», — рассказал нашим журналистам фермер.

Разбитая агротехника на Донеччине.

Пшеница вырощенная на Донбассе. Фото: "Новости Донбасса"

Фермерское хозяйство у него небольшое, и если ситуация будет благоприятной, сможет быстро включиться в работу. Также по словам фермера большой трудностью в Донецкой области сегодня является дефицит людей.

«Сейчас особо некому работать: кто в армии, кто прячется или уехал. Найти человека даже на временную работу практически невозможно так как людей почти нет», — подытожил Иван.

О дефиците кадров и в первую очередь специалистов таких как механизаторы, говорит Александр Босый — директор ООО «Донбасс» из села Мирная Долина Александровской громады Краматорского района. Из-за нехватки работников предприятию пришлось вдвое сократить обрабатываемую площадь — с 600 до 300 га и отдать часть земель более крупным агрокомпаниям, которые могли предоставлять своим механизаторам бронь от мобилизации. Сложную ситуацию с кадрами предприятию помогали решить соседние дружественные агрохозяйства, которые после окончания работ на своих участках — предоставляли технику и людей. Александр Босый и сам часто садился за трактор.

Несмотря на сложную ситуацию с обстрелами (один из складов ООО «Донбасс» был разрушен) предприятие не отказывается от весенних работ.

«Осенью мы посеяли некоторую площадь озимой, так как есть люди имеющие паи и с ними нужно рассчитываться. Есть налоги, которые нужно платить. Мы не можем бросить землю, людей. Впрочем, будем смотреть как будет развиваться ситуация», — рассказал «Новостям Донбасса» Александр Босый.

Не в равных условиях

О том что аграрии на прифронтовых территориях имеют претензии к уровню государственной поддержки, мы ранее рассказывали. Работники сельского хозяйства указывают на нерегулируемость ситуации с перевозчиками, которые «накручивают» стоимость на вывоз и ввоз продукции и удобрений из прифронтового региона. Также что касается покупки горюче-смазочных материалов стоимость которых для донецких фермеров выше на 10 — 15%. Есть вопросы и к действующим госпрограммам. Есть, например, программа «1 тыс. грн на 1 га засеянных угодий или многолетних насаждений». Поддержка предоставляется хозяйствам, действующим на территориях активных или возможных боевых действий, при этом у фермеров не должно быть судебных дел и задолженности в бюджет.

Александр Босый поддержку по данной программе не получил. Фермер имеет задолженность перед энергокомпанией в размере несколько сотен тысяч гривен. Утверждает, что оказал поддержку в размещении бойцов ВСУ на своем предприятии и в результате потребление электроэнергии фермерского хозяйства увеличилось в разы. При этом компенсацию аграрию никто не выплатил, а денег на погашение долга у предприятия не было. В Едином государственном реестре судебных решений в деле №905/1449/23 указано, что ООО «Донецкие энергетические услуги» обратилось в суд с требованием взыскать с ООО «Донбасс» задолженность почти в 300 тыс. грн. за потребленную электроэнергию с февраля по август 2023 г. И 13 февраля 2024 г. Хозяйственный суд Донецкой области принял решение в пользу энергокомпании.

«В итоге на нас повис долг. Впоследствии компания ДТЭК добилась ареста наших счетов. И мы не могли ни в бюджет платить, ни долг погасить. В результате те люди, которые не оказывали помощь, — у них все хорошо. Они получили по 1 тыс. грн на пашню, в то время как мы помогли, но не получили ничего. Выходит, нас дважды наказали», — отметил Александр Босый.

Он считает, что государству было бы выгодно предоставить финансовую поддержку аграриям несмотря на невыполнение ими части условий, поскольку тогда предприятия могли бы дальше развиваться и платить налоги в бюджет, предоставлять рабочие места.

Низкая оплата и давление на трудовые права

Не в равных условиях находятся люди, от которых на прифронтовых территориях зависит работа критически важных сфер. Так, работники учреждений и организаций, финансируемых из госбюджета, которые выполняют задачи в зоне возможных боевых действий, получают надбавки до 50% от должностного оклада. В то же время коммунальные работники зачастую таких финансовых стимулов лишены. Один из примеров — КП «Коммунальщик» в поселке Райгородок что в 10 км восточнее Славянска и столько же от линии фронта.

В результате регулярных обстрелов в Райгородке, в котором из 3,1 тыс. жителей сегодня проживает около 600 человек, снесены много домов, разбита большая часть инфраструктуры. Тем не менее коммунальные службы продолжают заниматься вопросами водоснабжения, водоотвода, благоустройства, вывозом мусора. Директор КП «Коммунальщик» Александр Ракитянский рассказал нашим журналистам, что сегодня на предприятии вместе с ним работает пять человек (в сентябре было 11). Несмотря на тяжелые условия, работники получают очень скромную зарплату без каких-либо надбавок и премий. На вопрос, что его держит в поселке, руководитель КП ответил — ответственность за коллектив и жителей.

Разрушения после очередного прилета в Райгородке

«Вот я брошу и уеду, а люди? Я не могу просто так их оставить. У нас и так не хватает трактористов и других работников, а потому мне приходится самому работать вместе со всеми. Выживаем, по другому не скажешь», — рассказал Александр Ракитянский.

Ситуация с низким уровнем оплаты труда коммунальных работников на прифронтовых территориях не единичная, с подобным часто сталкиваются соцработники, медики первичного звена. Если же смотреть в целом на украинское трудовое законодательство, то с началом полномасштабной войны были приняты законы, которые существенно урезали права работников, а права работодателей, наоборот, расширили. Принятые в 2022 году законы 2136-IX и 2352-IX наделили работодателей правом по собственной инициативе приостанавливать действие трудового договора, в некоторых случаях не нести ответственность за несвоевременную оплату труда, менять оплату в сторону ухудшения не предупреждая об этом за два месяца как это было ранее.

С принятием закона 2620-IX, 1 января 2023 года был ликвидирован Фонд социального страхования. Итогом нового законодательства на первом этапе стало существенное сокращение поддержки травмированных работников многие из которых получили первую группу инвалидности работая на производствах и предприятиях угледобычи. И только благодаря самоорганизации самих работников с инвалидностью, которые в течение многих месяцев писали запросы и добивались встреч с представителями Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, через полтора года таки удалось добиться восстановления существенной части прежней помощи. При этом борьба людей не закончена.

Руководитель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко считает, что Украине необходимые сильное профсоюзное движения подобно тому, что есть в Евросоюзе. Только в этом случае, считает он, удастся отстаивать права людей труда.

«Если наладится нормальная работа профсоюзов и в итоге будет нормальный диалог: власть – работодатель – профсоюзы, тогда в нашей стране будет развитие», — рассказал он «Новостям Донбасса».

Люди, которые в тяжелейших условиях на прифронтовых территориях продолжают ремонтировать, создавать и поддерживать — вправе рассчитывать на достойную государственную помощь. К сожалению, в данном вопросе часто можно наблюдать бессистемный подход: поддержка предоставляется не всем и не в полном объеме. Также вызывают вопросы изменения в трудовом законодательстве и соцзащите населения, что явно не удовлетворяет потребности многих граждан и даже действует во вред. Разве такими должны быть подходы когда речь идет о консолидации общества, и предстоящем развитии страны?