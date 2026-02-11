Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
11 февраля 2026, 15:58

ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине

ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине

Украинские военнослужащие ударили по зенитно-ракетному комплексу «Оса» российских оккупантов в селе Третяки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве также рассказали, что оккупированном селе Балочки Запорожской области поражен состав материально-технического обеспечения россиян.

Кроме того, в районе села Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники заслонов; в районе Гуляйполя Силы обороны ударили по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра «Рубикон».

Также в районе села Воскресенский Херсонской области поражен российский зенитный ракетный комплекс «Тор».

Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Ранее мы писали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о серии успешных ударов по военным объектам ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также на территории РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область Запорожская область Херсонская область
События
Война
Организации
Генеральный штаб ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
все новости
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:57
Кения обвинила РФ в массовой вербовке африканцев
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
17:03
Украинская армия продвинулась под Добропольем – ISW
16:36
Дрон РФ ударил по авто семейной медицины в Изюмском районе
16:16
Ремонт рынка в Краматорске. Почему со здания сняли герб Украины
16:12
Донецкоблгаз призвал жителей Дружковки перекрыть газ из-за повреждений сетей
16:07
Оккупанты дронами нанесли удар по Краматорску
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:53
ПВО сбила два «Кинжала» на подлете к Львову – Садовый
15:50
Ремонт подвалов,«Егоза», гробы: закупки в Краматорске в 2026 году
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:17
В Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ в Волгограде РФ
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
14:25
В полиции рассказали, где сейчас активно эвакуируют детей в Донецкой области
14:24
«Белый ангел» эвакуировал семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
13:42
В DeepState заявили об оккупации Бондарного на Донетчине: в ВСУ ответили
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
13:22
Российская авиация сбросила авиабомбы на центр Славянска: есть попадание в дом, возник пожар
12:53
Агент РФ Головин шпионил для оккупантов на Покровском направлении
12:42
Дружковка из-за обстрела осталась полностью без света
12:23
Атака дронов на Волгоградский НПЗ: поражены резервуары с ГСМ
11:59
Утром в Славянске гремели взрывы
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
11:16
Беспилотники ночью массированно атаковали один из ключевых НПЗ «Лукойла» в России: возник пожар
11:00
Украинские инженеры разработали лазерное оружие Sunray для уничтожения дронов
10:59
Оккупанты за сутки атаковали Донецкую область: в ОВА показали последствия
10:20
Россия превратила FPV-дроны в оружие террора гражданских — ISW
все новости
ВИДЕО
Разрушенные россиянами дома в Алексеево-Дружковке. «Белый ангел» эвакуировал семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
11 февраля, 14:24
Продвижение россиян в районе Бондарного и Никифоровки. Фото: карта DeepState В DeepState заявили об оккупации Бондарного на Донетчине: в ВСУ ответили
11 февраля, 13:42
Последствия удара по центру Славянска. Фото: Славянская ГВА Российская авиация сбросила авиабомбы на центр Славянска: есть попадание в дом, возник пожар
11 февраля, 13:22
Последствия атаки на НПЗ в Волгограде. Фото: соцсети Беспилотники ночью массированно атаковали один из ключевых НПЗ «Лукойла» в России: возник пожар
11 февраля, 11:16
Последствия удара по Богодухову. Фото: ГСЧС «Шахед» ночью ударил по дому в Богодухове: погибли папа и маленькие дети, их беременная мама ранена
11 февраля, 08:49
Оккупант на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов не дают российским войскам приблизиться к Константиновке – ГПСУ
10 февраля, 22:34

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор