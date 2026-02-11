ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине

Украинские военнослужащие ударили по зенитно-ракетному комплексу «Оса» российских оккупантов в селе Третяки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве также рассказали, что оккупированном селе Балочки Запорожской области поражен состав материально-технического обеспечения россиян.



Кроме того, в районе села Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники заслонов; в районе Гуляйполя Силы обороны ударили по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра «Рубикон».



Также в районе села Воскресенский Херсонской области поражен российский зенитный ракетный комплекс «Тор».



Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о серии успешных ударов по военным объектам ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также на территории РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях