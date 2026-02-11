Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ

На временно оккупированных территориях Россия усиливает контроль над мобильными телефонами и банковскими картами. Создано ИИ.

На временно оккупированных территориях Украины российская власть планирует ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов и банковских карт по IMEI. Об этом сообщило движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, оккупанты создают единую систему учета мобильных устройств, где SIM-карты не будут работать на незарегистрированных телефонах. Официально инициативу объясняют «борьбой с мошенничеством», однако украинские активисты считают, что это средство усиления контроля связи на ВОТ.



Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия на временно оккупированных территориях (ВОТ) вводит блокировку абонентов мобильных операторов, которые не прошли верификацию. В частности, в Донецкой и Луганской областях блокируют номера операторов «Феникс» и «МКС» (бывший «Лугаком», работающий на оккупированной Луганщине).



Кроме того, в Луганске оккупационная власть ввела принудительную установку мессенджера Max. Страна-агрессор продолжает блокировать информационное пространство: массово изымаются антенны, а взамен выдается комплект «русский мир» с доступом только к пропагандистским каналам.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»