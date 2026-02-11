68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц

Правительство обеспечило полное финансовое покрытие для восстановления пенсионных выплат жителям оккупированных территорий, которым их временно приостановили, уверяет министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Об этом он заявил во время брифинга.



«Пенсионные выплаты не отменены — они приостановлены лишь до момента подтверждения личности получателя и подачи декларации. Наша цель — убедиться, что средства поступают именно гражданину, которому они назначены. Государство не ставит целью прекращать выплаты, напротив — в бюджете предусмотрен необходимый ресурс для их полного восстановления», — подчеркнул Денис Улютин.



Части пенсионеров выплаты были приостановлены из-за необходимости пройти физическую идентификацию и подать декларацию о неполучении выплат от России. По состоянию на 1 января выплаты уже восстановлены 68 тысячам граждан, которые выполнили все предусмотренные процедуры, заявил министр.

Улютин пояснил, что физическая идентификация пенсионеров не является новой процедурой: она действует с 2016 года и была временно приостановлена во время пандемии COVID-19. В 2024 году законодательство обновили. В течение 2025 года пенсионеры, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или выехавшие за границу, должны пройти две процедуры — идентификацию и подать декларацию о неполучении выплат от РФ. В целом такую декларацию должны подать около одного миллиона человек.



Учитывая сложные условия начала года, в том числе перебои с электроэнергией и интернетом, правительство продлило срок подачи декларации о неполучении выплат от РФ до 1 апреля. Тем, кто по объективным причинам не успел подать документы, выплаты восстановили автоматически. Однако до 1 апреля процедуру необходимо завершить.



Глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус сообщил, что доступны различные способы прохождения идентификации и подачи декларации: через портал Пенсионного фонда и приложение «Дия» («Дія»), посредством онлайн-собеседования, при посещении банка или посольства за границей, в сервисном центре, а для маломобильных граждан — на дому. После прохождения процедур выплаты возобновляются автоматически, без дополнительных обращений.

Ранее начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области Сергей Камянченко в интервью подробно рассказал, как действовать жителям оккупированных территорий, чтобы восстановить выплаты.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»