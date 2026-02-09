Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством

Во временно оккупированный Мариуполь направляют четыре генератора из России, сообщает Мариупольский городской совет. По данным оккупантов, оборудование предназначено для стабилизации электроснабжения важных объектов критической инфраструктуры.
При этом сеть в городе не выдерживает нагрузок, якобы из-за действий сил обороны Украины за последнюю неделю. Однако система оставалась повреждённой ещё после российской блокады города в 2022 году.
За почти четыре года оккупанты не смогли восстановить её до довоенного состояния, а качество предоставления коммунальных услуг остаётся низким: постоянные отключения, перебои и аварии.
Во время окружения Мариуполя российские войска уничтожили более 90% критически важной инфраструктуры, полностью восстановить её так и не удалось.
Напомним, вечером 4 февраля произошло аварийное отключение электроэнергии в оккупированном Мариуполе.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях