Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09 февраля 2026, 15:00

Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством

Четыре генератора из РФ. Четыре генератора из РФ.

Во временно оккупированный Мариуполь направляют четыре генератора из России, сообщает Мариупольский городской совет. По данным оккупантов, оборудование предназначено для стабилизации электроснабжения важных объектов критической инфраструктуры.

При этом сеть в городе не выдерживает нагрузок, якобы из-за действий сил обороны Украины за последнюю неделю. Однако система оставалась повреждённой ещё после российской блокады города в 2022 году.

За почти четыре года оккупанты не смогли восстановить её до довоенного состояния, а качество предоставления коммунальных услуг остаётся низким: постоянные отключения, перебои и аварии.

Во время окружения Мариуполя российские войска уничтожили более 90% критически важной инфраструктуры, полностью восстановить её так и не удалось.

Напомним, вечером 4 февраля произошло аварийное отключение электроэнергии в оккупированном Мариуполе. 

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

