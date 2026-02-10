Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ВОТ) сообщают о снижении качества бытового газа. По их словам, пламя стало необычного цвета, появился непривычный запах, а поджечь газ иногда невозможно или сложно.



Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Жовта Стрічка». Активисты связывают проблемы с поставкой на Донбасс газа низкого качества.



Напомним, что Европейский Союз с 2027 года запрещает импорт российского газа, что может существенно изменить энергетическую ситуацию в регионе.