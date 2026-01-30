Семьи военных и чеченцы: кто тратит миллионы на недвижимость в Донецке, Мариуполе и Луганске

Фото: ДАН

Нет воды, частично света и неясно, когда эти коммуникации появятся — такова реальность в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Луганске и других захваченных Россией городах. Несмотря на это, цены на недвижимость там растут. За квартиры на вторичном рынке просят миллионы рублей. От чего зависит стоимость и где жилье самое дорогое — читайте и смотрите в материале «Новостей Донбасса».

Цены растут, а продать невозможно: рынок недвижимости в оккупации

После того, как Россия якобы признала захваченные территории своими и аннексировала их в сентябре 2022 года, цены на недвижимость там резко взлетели. Тут прежде всего речь о частях Донецкой и Луганской областей. Например, ранее, шесть-семь лет назад стоимость двухкомнатной квартиры не в центре Донецка едва доходила до десяти тысяч долларов. Сейчас это 30-40 тысяч. Такие ценовые скачки сыграли злую штуку с теми, кто выехал из оккупации еще в 2014-2015 годах. Продавать за бесценок свое жилье многие не хотели. Но сейчас, когда цены выросли, сделать это практически невозможно. Ведь никакие доверенности для продажи не работают. То есть, людям нужно не просто приехать в свой оккупированный город, но также получить российский паспорт и зарегистрировать жилье в реестре РФ.

Елена Фетисова, редакторка релоцированного из Луганска еще в 2014 году сайта «Реальная газета» рассказывает, что оккупационные администрации не проводит сделки купли-продажи по доверенностям.

Напомним, что жилье, не внесенное в Росреестр, незаконно признают бесхозным и передают в муниципальную собственность. Это происходит в каждом населенном пункте по всей оккупировнной территории. Сейчас таких объектов уже тысячи.

Риэлторы и застройщики, которые работают на захваченных территориях, объясняют высокие цены тем, что рынок недвижимости в оккупации рассматривают как точку будущего роста. Якобы именно поэтому стоимость жилья на востоке и юге Украины часто даже выше, чем во многих регионах РФ.

Квадратные метры без гарантий: сколько стоит жилье в захваченном Мелитополе

В Мелитополе цены на квартиры высокие, даже если дом планируют снести. Вот один из таких вариантов — однушка за 3 миллиона 800 тысяч рублей в «сaмом престижнoм райoне гоpoдa c развитoй инфрacтpуктурoй». Свежего ремонта в квартире нет, а пятиэтажку в перспективе демонтируют.

«Сегодня в Мелитополе за хорошую квартиру могут попросить и 10 млн рублей, а за дом — и несколько десятков миллионов», — говорит в комментарии пропагандистским СМИ один из местных риелторов.

В общем, цены на жилье в захваченном городе примерно одинаковые, независимо от района. Например, вот однокомнатная квартира на севере Мелитополя за четыре миллиона.

А эта уже на западной окраине. Она немного больше, с худшим ремонтом по цене 3 млн 650 тысяч. Стоимость двушек в Мелитополе стартует от 4,5 миллионов рублей.

Квартиры в Донецке: цены растут, а вода — по графику

А сколько стоит квартира в Донецке? На сайте центра недвижимости «Мир» указано, что самые популярные районы для покупки жилья это Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский.

«На данный момент средняя стоимость квадратного метра жилья в Донецке составляет около 40 000 рублей. Этот показатель значительно ниже, чем в крупных городах России, что привлекает покупателей, ищущих выгодные предложения».

Говоря о крупных городах РФ, риэлторы имеют в виду, видимо, Москву и Петербург. Потому что, например, в Ростове цены на жилье примерно такие же, как в Донецке. Самые недорогие однушки на окранах захваченного города — в Куйбышевском и Буденновском районах — минимальная цена тут около двух миллионов рублей.

Продают жилье и буквально в паре километров от разрушенной Марьинки. Однокомнатная квартира, требующая ремонта и в старом доме стоит миллион рублей. В объявлении указано, что здесь есть центральное отопление и водоснабжение. Хотя с водой в Петровском районе ситуация очень тяжелая. В местных чатах люди рассказывают, что краны пустые по пять дней.

<

С того момента, когда мы делали прошлый обзор рынка недвижимости, прошел почти год. За это время графики подачи воды в Донецке стали крайне жесткими, но цена именно этой квартиры не снизилась. Стоимость двушек рядом — более миллиона. В объявлении интересна формулировка «устанoвлeнa газовaя колонка — всeгда ecть горячая вода, независимо от отключений». Но если воды нет вообще, то колонка не поможет.



В центре Донецка однокомнатные квартиры дороже. Жилье с ремонтом — от 4,5 миллионов. Примерно по такой же цене продают на окраинах города двушки в неплохом состоянии. Но есть варианты и в четыре раза дешевле, несмотря на то, что они опять-таки недалеко от Марьинки. Что до стоимости двухкомнатных квартир в центре, то здесь воображению продавцов есть где разгуляться — 7, 8, 9 и даже 15 миллионов. За такую цену предлагают не только ремонт, но якобы и воду 24 на семь, что вызывает сомнения.

Квартиры в Мариуполе подорожали в разы после 2022 года

После оккупации Мариуполя цены на квартиры на вторичном рынке повысились и здесь. Если сравнивать стоимость жилья до 2022 года и сейчас, то она значительно выросла — говорит Алена Калякина — местная журналистка, которая сейчас находится на подконтрольной территории.<

«Для сравнения трехкомнатная квартира в Мариуполе до полномасштабной стоила примерно. Если в долларах говорить, то это, ну, 20 25 000 $. Это хорошая квартира с ремонтом. Сейчас ее можно уже продать 75 80 000», — рассказывает Алена Калякина, выпускающая редакторка сайта 0629.com.ua.

На предложение есть спрос, правда, интересуются квартирами не мариупольцы. Их покупают россияне — в основном ищут одно- и двухкомнатные со светом, водой и работающим лифтом в доме. Набор таких базовых, на первый взгляд, услуг сейчас редкость для оккупированных городов.

«Большинство покупателей это россияне, это строители, которые приезжают, зарабатывают неплохие деньги даже по российским меркам, сейчас в Мариуполе. И они привозят сюда семьи. Это строители из Средней Азии, россияне какие то. И они покупают очень много покупают жилье чеченцы, они тоже как бы укореняется и тоже покупают квартиры», — объяснет Алена Калякина, выпускающая редакторка сайта 0629.com.ua.

Из-за боевых действий стоимость квартир на вторичном рынке в Мариуполе формируется иначе. Теперь основную роль в ценообразовании играет не география. Самое престижное жилье сейчас, например, в 20-м и 21-м микрорайонах северо-западнее центра. Там, где частично уцелели дома, где работают лифты, есть инфраструктура — рынки, магазины.

«Чем больше разрушенный район, тем больше там ничего не развито. Нет инфраструктуры, нет, ходит туда транспорт. Естественно, что они не пользуются спросом. Пользуются спросом те районы, которые более менее уцелели, где сейчас есть магазины, что то открываются, где работают рынки, где. Ну и, естественно, Приморский район это у нас район, который ближе всего к морю. Он тоже, понятно, пользуется популярностью, потому что близко море», — рассказывает Алена Калякина, выпускающая редакторка сайта 0629.com.ua.

Дешевле жилье в Левобережном районе — он самый удаленный и наиболее разрушенный в Мариуполе. Эту часть города меньше восстанавливают, инфраструктура там значительно хуже.

Рынок жилья в Луганске: цены как в Донецке, покупатели — россияне

В Луганске цены на квартиры примерно такие же, как и в Донецке. Однокомнатные от 2 до 7 миллионов. Двухкомнатные в среднем от 5 миллионов и выше. Правда, таких огромных скачков в ценообразовании нет. Лишь одна двушка здесь стоит около десяти тысяч. Россияне — главная целевая аудитория для риэлторов и продавцов жилья и в Луганске. Ведь местные не могут купить квартиры ни в ипотеку в новостроях, ни на вторичном рынке — слишком дорого. И они не понимают, у кого есть такие большие деньги.

«Они не знают таких людей, кто может позволить себе такую ​​ипотеку. И скорее всего, это люди, которые или не существуют, это просто вымысел окупантов. Или это какие-то россияне, российские военные, российские чиновники, желающие купить квартиру здесь. Если не перевезти сюда свою семью, просто сдавать ее в аренду для других политических и пропагандистских функционеров или военного российского руководства», — Елена Фетисова, редакторка сайта «Реальная газета».

Российские военные перевозят свои семьи на оккупированные территории, покупая жилье в том числе за счет программы материнский капитал. Как рассказала нам переселенка Екатерина, ее родителям в Донецке в начале прошлого года удалось продать таким образом свою трехкомнатную квартиру. Ее купила семья российского военного. Львиную часть от суммы составили деньги, полученные по программе материнский капитал. Чтобы стимулировать рождаемость, Россия выплачавает за рождение ребенка от 700 тысяч практически до 1 миллиона рублей. То есть, семья с двумя детьми может позволить себе покупку квартиры.

Вместо выводов

Аннексия юго-восточной части Украины привела к значительному скачку цен на жилье — квартиры подорожали на 60-70%. Но проблема в том, что свое имуществе продать могут лишь те, кому удалось внести его в реестры РФ. То есть, переселенцам эта возможность недоступна. Покупка квартиры — также удовольствие не для украинцев в оккупации. Ведь миллионы рублей, а это десятки тысяч долларов, есть у немногих. Поэтому жилье покупают россияне — в первую очередь военные, перевозя сюда свои семьи. Реальных граждан РФ, а не тех, кто получил паспорта под принуждением, в захваченных городах становится все больше. Таким образом, этнический состав оккупированных территорий кардинально меняется.