На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»

Бытовой газ на оккупированном Донбассе. Фото: «Желтая лента»

В оккупированных Донецкой и Луганской областях жители жалуются на ухудшение качества бытового газа. Об этом сообщили в партизанском движении «Желтая лента».



По данным «ЖЛ», люди заметили изменение цвета пламени, нетипичный запах и проблемы с поджогом.



«Активисты движения «Желтая лента» связывают это с поставкой на Донбасс газа низкого качества», – сказали в движении.

Напомним, что в группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко