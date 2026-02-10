Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
10 февраля 2026, 16:16

Днепрорудное. Днепрорудное.

В Запорожской области в результате атаки на похоронную процессию погиб священнослужитель Русской православной церкви. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Бердянскую епархию РПЦ.

Погибшим оказался протоиерей Сергей Кляхин. Согласно открытым данным, он являлся настоятелем храма Успения Божией Матери в городе Днепрорудное.

Ранее так называемый «губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели одного человека и ранении ещё шести.

Напомним, ранее в российском плену скончался мэр временно оккупированного Днепрорудного Васильевского района Запорожской области Евгений Матвеев.

Город Днепрорудное был оккупирован российскими войсками в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

