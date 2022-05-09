Сегодня Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Сегодня, 9 мая, президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



Анонсируется, что процедура подписания состоится в 21:45 по киевскому времени.



Закон упростит поставки вооружения в Украину.