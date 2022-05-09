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Сегодня Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

09 мая 2022, 11:42

Сегодня Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Сегодня, 9 мая, президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Анонсируется, что процедура подписания состоится в 21:45 по киевскому времени.

Закон упростит поставки вооружения в Украину.

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