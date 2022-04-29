В США одобрили ленд-лиз для Украины: Что это такое и как поможет в войне?

Закон о ленд-лизе принят, нужна лишь подпись президента Байдена. Фото: Посольство США в Украине

Закон, который упростит поставки вооружения в Украину принят парламентом США. Палата представителей поддержала законопроект про ленд-лиз для защиты демократии в Украине. Ранее инициативу принял Сенат. Теперь нужна лишь подпись президента США Джо Байдена, которая, как ожидается, не заставит себя ждать. «Новости Донбасса» рассказывают, что такое ленд-лиз, как это может повлиять на ход войны с Россией и как Украине придется расплачиваться за предоставленную военную помощь.

Что такое ленд-лиз?

Во время Второй мировой войны ленд-лиз от США был существенным фактором в победе антигитлеровской коалиции. И вот, к этой инициативе вернулись впервые с 1945 года.



Ленд-лиз — это процедура, с помощью которой максимально ускоряется процесс поставки вооружения. Этот термин означает что-то вроде дать взаймы или напрокат.







По факту полномочия американского президента расширяются, в вопросе военной помощи. Украина будет получать необходимое вооружение, обеспечение для армии и топливо в сжатые сроки в обход бюрократических процедур.



«Это все, что касается быта солдата и его комфорта. И, конечно, мы говорим об автомобильной бронетехнике, которая тоже может быть сюда отправлена. Я бы не говорим сейчас об условных танках "Абрамс", самолетах F-16, F-18, потому что на такой технике еще нужно научиться ездить», — поделился с НД мнением об американском лен-лизе директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко.

Нужно ли Украине платить за ленд-лиз?

Окончательные условия возврата или невозврата денег за военную помощь от США на данный момент неизвестны.



По аналогии со Второй мировой войной, программа ленд-лиза предполагает, что то, что было использовано либо то, что было уничтожено не компенсируется по стоимости после окончания войны. К примеру, если нам пришлют пять бронированных автомобилей, а к концу войны из них два будет уничтожено, а останется три, то деньги за разбитые машины не выплачиваются.



«Классический формат ленд-лиза говорит о том, что оплачивать нужно то оборудование, которое останется в эксплуатации и которое будет еще пригодно для эксплуатации, — сказал НД финансовый аналитик Алексей Кущ. — Для Украины могут применяться совершенно иные форматы. Например, мы можем получить полностью на бесплатной основе все поставки по программе ленд-лиза США. И я думаю, что скорее всего так и будет».



Если все же будет принят формат ленд-лиза с оплатой, для послевоенной экономики Украины это станет вызовом. Появляются версии, что рассчитаться можно будет из будущих репараций или замороженных счетов российских банков. Но, по словам эксперта, это маловероятно.



«Запад будет эти деньги беречь для переговоров с будущим российским режимом, который, возможно, будет более демократичным и пойдет на определенный консенсус или на подписание соглашения», — считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Что означает ленд-лиз в войне с Россией?

Сам факт того, что в США решили воскресить ленд-лиз спустя почти 80 лет, говорит о том, что война в Украине может длиться долго, говорят эксперты. Но если концепция ленд-лиза будет такой же, как во времена Второй мировой войны, то это поможет Украине эффективно противостоять российским войскам.



«Ленд-лиз — это практически поток. Конвои ленд-лиза шли во времена Второй мировой войны круглосуточно, Советский союз забрасывали оружием. Если это будет похоже на тот ленд-лиз — прекрасно», — подчеркнул в разговоре с НД директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко.



Мрачная ирония сейчас заключается в том, что во времена Второй мировой войны, США по ленд-лизу предоставляли вооружение для СССР, чтобы разгромить Третий рейх и обеспечить победу тем, кто воевал с нацистами. А теперь ленд-лиз уже будет работать против Кремля. Таким образом, Вашингтон отправляет некий сигнал Путину и его рати о том, кто в этой войне захватчик и агрессор.