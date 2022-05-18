«ДНР» назвала количество погибших и раненых жителей за три месяца

Сто семнадцать мирных жителей подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли за 91 день интенсивных боевых действий — с 17 февраля по 18 мая. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».

Среди погибших, как заявляют в «ДНР», четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 529 мирных жителей, в том числе 42 ребенка.

Как утверждают в «ДНР», за это время повреждены 3465 жилых домов и 738 объектов гражданской инфраструктуры.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это послужило поводом для начала полномастштабной войны РФ против Украины 24 февраля.