В Мариуполе повышается риск распространения болезней из-за мусора

В Мариуполе существуют проблемы с вывозом мусора. Фото: Мариупольский горсовет

Девять тысяч тонн мусора заполонили улицы Мариуполя, оккупанты не убирают его, так как сами уничтожили коммунальную технику. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



В результате того, что мусор остается на улицах Мариуполя, в городе повышается риск эпидемиологической катастрофы.





Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе царит тотальная антисанитария, распространяются инфекционные заболевания – среди них возможно холера и дизентерия.

Он отметил, что во всех районах Мариуполя расположены стихийные захоронения, нет работающей канализации, как и питьевой воды, а к этому прилагаются горы невывезенного мусора.



«Все это ставит под риск жизнь и здоровье оказавшихся в настоящем гетто мариупольцев. Сейчас нужно сделать все, чтобы предоставить мариупольцам возможность выехать из города в сторону подконтрольной Украине территории. Должны объединить усилия и спасти жизнь мариупольцев», - мэр Вадим Бойченко.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе оккупанты привлекли девять подростков в военизированное движение «Молодая гвардия – Юнармия» группировки «ДНР».