В Мариуполе оккупанты создают «Юнармию»

В Мариуполе накануне приняли первых девять подростков военизированное движение «Молодая гвардия – Юнармия» группировки «ДНР». Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.



Группировка «ДНР» создала движение «Молодая Гвардия - Юнармия» в 2019 году, куда зачисляет людей возрастом от 8 до 35 лет. Ее возглавил заместитель главы департамента патриотического воспитания так называемого Министерства молодежи, спорта и туризма Виктор Пудак.



В России с 2016 года действует движение «Юнармия», созданное по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента Владимира Путина. В «Юнармии» заявляют, что в их рядах насчитывается более 380 тысяч участников.