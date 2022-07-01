ВСУ нанесли десять авиационных ударов по оккупантам в Луганской области

30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия украинских защитников в Лисичанске. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.



Удары летчиков помешали продвижению оккупантов на нескольких важных направлениях в регионе. Украинские летчики разрушили логистические центры войск РФ, пункты обеспечения горючим, ударили по российской боевой бронированной технике и живой силе противника.

Ранее глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска 1 июля продолжают штурмовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.