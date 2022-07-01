Российские войска продолжают штурмовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. В настоящее время они удерживают северо-западную и юго-восточную части завода. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Также он отметил, что россияне провели штурмовые действия в районах Тополовки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка — Лисичанск.



«Вместе с тем, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский украинские остановили и заставили отойти», — сообщил он.



Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах из-за плотных обстрелов города. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых сгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 квадрантных метров.



Также от обстрелов россиян пострадали Белогоровка и Волчоярка, а в одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад.



Ранее в «ЛНР» утверждали, что Лисичанский НПЗ полностью перешел под контроль сил РФ.