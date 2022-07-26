Путін пропонує Ердогану налагодити виробництво «Байракторів» у Росії

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" у РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на TGRT Haber .
Зокрема сьогодні Ердоган на засіданні Центральної виконавчої ради Партії справедливості та розвитку оголосив, що у «Байракторів» з'явилися нові клієнти.
За його словами, на зустрічі у Тегерані російський президент Путін висловив бажання співпрацювати з Туреччиною у виробництві бойових безпілотників. Крім того, Ердоган наголосив, що ОАЕ також запропонували побудувати завод компанії Baykar на своїй території.
Раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж «Байракторів» до Росії.
Тим часом стало відомо, що Кабмін підготував законопроект щодо будівництва заводу з виробництва цих бойових дронів в Україні.