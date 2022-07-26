Путін пропонує Ердогану налагодити виробництво «Байракторів» у Росії

26 липня 2022, 19:17

Путін пропонує Ердогану налагодити виробництво «Байракторів» у Росії

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" у РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на TGRT Haber .

Зокрема сьогодні Ердоган на засіданні Центральної виконавчої ради Партії справедливості та розвитку оголосив, що у «Байракторів» з'явилися нові клієнти.

За його словами, на зустрічі у Тегерані російський президент Путін висловив бажання співпрацювати з Туреччиною у виробництві бойових безпілотників. Крім того, Ердоган наголосив, що ОАЕ також запропонували побудувати завод компанії Baykar на своїй території.

Раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявив, що ніколи не дозволить продаж «Байракторів» до Росії.

Тим часом стало відомо, що Кабмін підготував законопроект щодо будівництва заводу з виробництва цих бойових дронів в Україні.

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