Ремонт соціальних гуртожитків для маріупольців у Дніпрі. Комісія виявила порушення

В квітні 2023 року Маріупольська міська влада урочисто відкривала у Дніпрі перший соціальний гуртожиток для маріупольців Це був показовий, експериментальний об’єкт, який мав би змусити міжнародних донорів повірити в ідею і розпочати фінансування подібних реконструкцій масштабно.



Ідея була така: брати в оренду покинуті, занедбані приміщення, приводити їх до ладу і безкоштовно роздавати там квартири переселенцям з Маріуполя. Люди могли б користуватися квартирами доти, доки триває війна, і ще два роки після її завершення. Власник приміщення мав би користь на тому, що колись повернув би собі капітально відремонтовану будівлю, ну а мешканці Маріуполя отримували би безкоштовні квартири в найскладніший для них час.



Зруйновані будинки в окупованому Маріуполі, 2022 рік. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Реальність виявилася трохи іншою - ремонтувати будинки виявилось занадто дорого і занадто довго, щоб допомогти всім, хто цього потребує. В першому гуртожитку навесні 2023-го квартири отримали лише 35 родин.



Ремонт 35 квартир для 35 родин коштував маріупольському міському бюджету 35 млн грн (тобто по мільйону на родину). Така сума була заявлена владою на відкритті гуртожитку. Проте пізніше з’ясувалося, що сума - не остаточна, і доробки підвалу, прибудинкової території ще більше підняли вартість об’єкту, і вона стала майже такою, якби гуртожиток довелось будувати з нуля.



Всередині гуртожитку для маріупольців у Дніпрі. Фото: Маріупольська міськрада

Тож щодо ціни такої реконструкції виникли питання - спочатку у журналістів та громадськості, а потім і у перевіряючих органів. І в кінці 2023 року Східний офіс Держаудитслужби розпочав перевірку діяльності управління капітального будівництва Маріупольської міської ради.



Комісія перевіряла вартість та обсяги виконаних робіт та ремонтів і встановила довгий перелік порушень (інформація з реєстру судових рішень):

— завищення вартості робіт машин та механізмів на суму 606 тис. грн за договором № 15/2022 від 22.09.2022 на поточний ремонт 2-4 поверхів будинку та даху колишнього гуртожитку за адресою: м. Дніпро, вул. Лізи Чайкіної, буд. 2 укладеним із ТОВ АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР;



— завищення обсягів виконаних робіт за договором № 20/2022 від 09.11.2022 на поточний ремонт приміщень будівлі за адресою вул. Андрія Фабри, 10 (це адреса центру «ЯМаріуполь» у Дніпрі) у Центральному районі, м. Дніпро, укладеним із ТОВ ОПИТНИЙ ЗАВОД М на 310 тис. грн внаслідок встановлення за результатом контрольних обмірів розбіжностей між фактично виконаними будівельними роботами та виконаними роботами, зафіксованими в актах приймання виконаних робіт, на 108 тис. грн - внаслідок завищення вартості по кошторисним нормам через неправильне застосування матеріалів та витрат по роботах, по яких встановлено завищення обсягів в ході проведення контрольного обміру;

— завищення вартості виконаних робіт з монтажу варильної панелі та електричного водонагрівача на суму 1608 грн за договором підряду в з ТОВ ПБІК БУДІВЕЛЬНІ ТРАДИЦІЇ;

— завищення вартості виконаних робіт внаслідок непідтвердження суми адміністративних витрат, включених до акту виконаних робіт на 40 тис. грн за договором № 07/2023 від 25.05.2023 на ремонт приміщень будівлі по вул. Замарстинівській, буд. 120 б, укладеним із ТОВ ДОРІС.

Маріупольська міська влада надала заперечення до акту, але комісія не змінила результати ревізії. Муніципалітет повинен був усунути всі виявлені порушення і відшкодувати матеріальні збитки. Влада Маріуполя мала б попрацювати з контрагентами - тобто організаціями, яким платила за виконання певних робіт - щоб переконати тих повернути зайво отримані гроші. І зробити певні кроки для притягнення до відповідальності посадовців, з чиєї вини сталося порушення.

Натомість управління капітального будівництва звернулося до суду. Суд частково задовольнив вимоги позивача, але певні звинувачення ревізійної комісії визнав правомірними.



Маріупольська міська рада з таким рішенням суду не погодилася і подала апеляцію.

Перший апеляційний адміністративний суд у місті Дніпрі вивчив матеріали справи і постановив: «Апеляційну скаргу комунального підприємства МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 25 вересня 2024 року у справі № 200/1766/24 залишити без задоволення. Рішення Донецького окружного адміністративного суду від 25 вересня 2024 року у справі № 200/1766/24 залишити без змін».

Тож скільки «переплатила» маріупольська міськрада на ремонтах за період перевірки — з 2022 по третій квартал 2023 року?

На основі матеріалів судової справи можемо порахувати загальні витрати для маріупольського бюджету.

606 тис. грн - підрядник ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» повинен був виконати поточний ремонт 2, 3, 4 поверхів та даху колишнього гуртожитку за адресою: вул. Лізи Чайкіної, 2 (нова назва вулиці - Короля Піхоти) у Соборному районі, м. Дніпро.Під час виконання робіт з'явилася потреба виконувати більше 400 видів додаткових робіт, яких не було в початковому кошторисі; вартість додаткових робіт 10 812 994 грн. В поясненнях виконавців зазначається, що в приміщенні не було опалення, і тому виникла потреба обігрівати приміщення інфрачервоними обігрівачами. Ревізійна комісія визнала витрати на обігрівання приміщень за допомогою інфрачервоного обігрівача газового на суму 570 024,00 грн та осушувача повітря промислового рефрижераторного типу на суму 36 000,00 грн безпідставними. Суд погодився із висновками.

419 тис. грн — підрядник ТОВ ОПИТНИЙ ЗАВОД М був зобов’язаний виконати ремонт у приміщенні центру «ЯМаріуполь» по вул. Андрія Фабри,10. В ході ревізії комісія проводила обмір реальної площі виконаних робіт, але підрядник відмовився брати участь у замірах. За даними контрольного обміру, комісія виявила розбіжність між фактично виконаними будівельними роботами та виконаними роботами на суму 310566 грн. Ще на 108448 грн була встановлена завищена вартість виконаних робіт.

40 тис. грн — завищена вартість адміністративних витрат за договором вже на ремонті у Львові. В ході ревізії по ремонту приміщень будівлі по вул. Замарстинівській, буд. 120б, встановлено завищення вартості виконаних ремонтних робіт внаслідок непідтвердження суми адміністративних витрат, включених до акту виконаних робіт на суму 40 тис. грн.



Тож, згідно з результатами роботи ревізійної комісії, які були перевірені під час судових засідань, управління капітального будівництва Маріупольської міської ради допустило безпідставні витрати на суму 1 мільйон 65 тис. грн протягом 2022-2023 років.