Путин предлагает Эрдогану наладить производство «Байрактаров» в России

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников «Байрактар» в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на TGRT Haber.



В частности, сегодня Эрдоган на заседании Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития объявил, что у «Байрактаров» появились новые клиенты.



По его словам, на встрече в Тегеране российский президент Путин выразил желание сотрудничать с Турцией в производстве боевых беспилотников. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что ОАЭ также предложили построить завод компании Baykar на своей территории.



Ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу «Байрактаров» в Россию.



Тем временем стало известно, что Кабмин подготовил законопроект для строительства завода по производству этих боевых дронов в Украине.