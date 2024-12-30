У парку «Святі гори» на Донеччині висадили нові дерева. Скільки займе відновлення?

Національний природний парк «Святі гори» — унікальне місце на півночі Донецької області, яке поєднує природну різноманітність, культурну спадщину та екологічну цінність. До початку війни це був улюблений куточок для відпочинку та паломництва, але російське вторгнення перетворило його на поле руйнувань та палаючих лісів. Тисячі гектарів лісових масивів знищені, крейдяні гори покалічені, а унікальна екосистема опинилася під загрозою зникнення. Сьогодні, незважаючи на складні умови, розпочато роботу з розмінування та відновлення парку. Однак повне відродження цієї природної перлини Донбасу триватиме десятиліттями. Кореспондент «Новин Донбасу» вирушив із лісниками до природного парку, щоб дізнатися про експеримент із висадки 200 дерев, який може стати початком відновлення лісів Святогір'я.

«Святі гори»: Значення для Донецької області

Донецька область зазвичай асоціюється з важкою промисловістю та степовими ландшафтами. Але на півночі регіону поблизу кордону з Харківщиною, там де протікає найбільша річка області Сіверський Донець, інша місцевість. Це територія столітніх лісів, крейдяних гір та блакитних озер. Тут знаходиться національний природний парк "Святі гори". Це заповідна зона неподалік міста Святогірськ, де на площі понад 40 тисяч гектарів зростає понад 900 видів рослин, 48 з яких занесені до Червоної книги України. У деяких ділянках лісу ростуть дуби віком 280-300 років, і крейдяна сосна, що збереглася ще з часів льодовикового періоду. Це одна з найдавніших рослин на землі. Тут розташована одна з чотирьох українських Лавр – Свято-Успенська Святогірська Лавра. До повномасштабного російського вторгнення «Святі гори» були одним із улюблених місць відпочинку мешканців регіону, місцем паломництва для людей з усієї України та важливим чинником екологічної безпеки у переважно степовій зоні. Але все змінилося 24 лютого 2022 року.



Свято-Успенська Святогірська Лавра. Фото: Національний природний парк «Святі гори»

Окупація та знищення

На початку «повномасштабки» тут точилися руйнівні бої. Сили Оборони України намагалися стримати тиск російських окупантів. Зупинити їх змогли по лінії Сіверського Дінця. Але більшість міста Святогірськ і національного парку захопили військами РФ. Внаслідок 4-місячної окупації 80% будівель парку було зруйновано.



Знищені приміщення. Фото: Національний природний парк «Святі гори»

Села громади — Долина, Богородичне, Ярова, Тетянівка — налічували 90–100% пошкоджених будівель, практично жодного цілого будинку не лишилося. Значно постраждав Святогірськ. Було знищено тисячі гектарів лісу, забруднено ґрунти, води, понівечено унікальні для всієї Європи крейдяні схили. Частина Національного природного парку осквернена побутом окупантів. Окрім величезних куп сміття всюди можна було знайти боєприпаси та мінно-вибухові загородження.

Після деокупації Національний природний парк «Святі гори» продовжував страждати від рук росіян. Численні пожежі, за даними Міністерства захисту довкілля України, знищили близько 80% лісових насаджень.

Одна з масштабних пожеж. Фото: Національний природний парк «Святі гори»

Знищення росіянами Національного природного парку "Святі гори" його працівники називають екоцидом.



Ліс знищений пожежею та бойовими діями. Фото: Національный природний парк «Святі гори»

Як відновити ліси усіяні мінами?

У серпні цього року сапери почали розмінувати лісові дороги у Національному природному парку «Святі гори», порушивши звичну ієрархію розмінування: населені пункти та інфраструктура – сільськогосподарські поля – ліси.

Розмінування почалося раніше, щоб убезпечити територію для пожежників у разі виникнення загорянь та для того, щоб лісники могли якнайшвидше зайнятися відновленням знищеного лісу.

Національний парк Святі гори, грудень, 2024 Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

За даними Reuters, від обстрілів та вибухів мін на території парку загинули щонайменше 14 лісників. Під час літніх пожеж саме вибухонебезпечні предмети, якими усіяно весь природний парк, перешкоджали у гасінні пожеж.

«Тому нам не вдалося цього року приборкати швидко пожежу. І оскільки були сильні пориви вітру, сухе літо, то це призвело до таких тяжких наслідків.» — розповідає «Новини Донбасу» Сергій Курмаз, начальник науково-дослідного відділу НВП «Святі гори».

На відновлення піде десятки років, але починати треба вже зараз

Не чекаючи закінчення бойових дій, лісники національного природного парку «Святі гори» на Донеччині вперше після масштабних пожеж цього літа та восени почали висаджувати нові дерева.

На нещодавно розмінованій ділянці лісового масиву висадили експериментальну ділянку із соснами та дубами.

Національний природний парк «Святі гори», грудень 2024 року. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

«Цього року ми висадили експериментальну ділянку для того, щоб дослідити, як проходитиме відновлення сосни звичайної. І для того, щоб додати стійкості лісовим масивам, ми вирішили зробити змішану ділянку та посадити разом із сосною звичайної саджанці дуба звичайного» — пояснює Сергій Курмаз.

Науковий експеримент має показати як без участі людини ліс самостійно зможе відновлюватися.

За словами Сергія Курмаза, має відбутися природне заміщення: дерева які виживуть, заб'ють собою інші, які виявляться менш живучими.

Перші результати дослідження лісники очікують побачити наступної весни. Однак, тільки на повне розмінування парку піде щонайменше 10 років, а на відновлення лісів на півночі Донецької області, на думку керівника державного підприємства «Лиманське лісове господарство» Олексія Приходька, піде близько 50-70 років.

За словами першої заступникки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олени Крамаренко, всього зафіксовано понад 6,5 тис. випадків заподіяння шкоди навколишньому середовищу внаслідок війни сума збитків перевищила 65 млрд євро. Але це лише «верхівка айсберга», адже повністю оцінити втрати можна буде лише після деокупації захоплених ворогом регіонів та завершення розмінування територій.

Від бойових дій зазнала втрат майже третина українських лісів, а під окупацією близько 2,4 тис. квадратних кілометрів лісу. За оцінкою Світового банку, збитки лісовому господарству становили 26,5 млрд дол.

Значення знищених лісів поблизу Святогірська та Лимана для Донецької області важко переоцінити. У степових регіонах ліси виконують захисні функції: впливають на зайняту ними, а також навколишню територію, збільшують річну кількість опадів, затримують вологу, регулюють поверхневий стік води та рівень ґрунтових вод, а також зберігають родючість ґрунту та цілісність його поверхні. Тобто, забезпечують захист від ерозії, підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Факт того, що вже зараз лісництво розпочало відновлення «Святих гір» вселяє надію, адже щороку бездіяльність ще більше відкладатиме момент відновлення «легких Донбасу».



Автори статті: Дмитро Глушко та Юлія Левицька



Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення України». Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.



