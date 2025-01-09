Доброустрій та відновлення: куди розподілили бюджетні кошти великі міста Донеччини у 2025 році

При формуванні бюджетів на 2025 рік Краматорськ та Слов'янськ стали єдиними великими не окупованими містами Донецької області, у яких передбачено бюджетом кошти саме на відновлення території. На відміну від них, інші міста зосередились на доброустрої та розбудові інфраструктури, не виділяючі окремо гроші на відновлення. Про це свідчать бюджети територіальних громад Донецької області, які були ухвалені напередодні Нового року.



У розподілі бюджетів на 2025 рік великих міст неокупованої частини Донеччини, помітна різниця у підходах до відновлення та розвитку громад. Краматорськ та Слов’янськ стали єдиними великими містами регіону, які заклали кошти на відновлення інфраструктури, зруйнованої через війну. У бюджетах Краматорська та Слов’янська, зокрема, передбачено 5.4 мільйони та 9.8 мільйонів гривень відповідно, на відновлення пошкодженого житлового фонду. Також в Краматорську передбачено 200 тисяч гривень для відновлення освітніх установ, 2.4 мільйони на будівництво нових медичних установ та закладів, та 71.6 мільйони на будівництво інших об'єктів комунальної власності загалом.



На противагу цьому, в бюджетах таких міст як Дружківка, Костянтинівка та Покровськ не передбачено окремих коштів на відновлення зруйнованих об'єктів. Проте, ці міста зробили акцент на доброустрій і розвиток міської інфраструктури. Так, Дружківка виділила 3.6 мільйони гривень на доброустрій, а Покровськ та Костянтинівка 34 мільйони та 24.4 мільйони гривень відповідно.



Особливу увагу міста також приділяють енергетичній безпеці. Дружківка та Покровськ виділили кошти на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії — 200 тисяч та 29.3 мільйони гривень відповідно.



Також на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Дружківка передбачила 16.2 мільйони гривень, а Покровськ — 1.3 мільйони гривень.



Крім того, Покровськ окремо виділив гроші на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку території, а саме 6.6 мільйонів гривень. Дружківка, своєю чергою, запланувала 47 тисяч гривень на ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища.



Необхідно зазначити, що в сьогоднішніх реаліях життя перелічених міст, дані траєкторії розвитку є абсолютно передбаченими. Так, Слов’янськ і Краматорськ розташовані найдалі від лінії бойових дій, в порівнянні з іншими згаданими містами, тож там є сенс і можливість вкладатись у відновлення інфраструктури міста. В інших містах, виділяти на відновлення бюджетні кошти поки є недоцільно, через постійні обстріли та нові й нові руйнування. Тому, ці міста зосереджені саме на підтриманні доброустрою, до тих пір, поки не з’явиться можливість вкладатись у відновлення.



Матеріал підготовлено в рамках співпраці з ресурсом «БезБрехні» за проєкту «Контроль відновлення»