Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Доброустрій та відновлення: куди розподілили бюджетні кошти великі міста Донеччини у 2025 році

09 січня 2025, 21:02

Доброустрій та відновлення: куди розподілили бюджетні кошти великі міста Донеччини у 2025 році

Доброустрій та відновлення: куди розподілили бюджетні кошти великі міста Донеччини у 2025 році

При формуванні бюджетів на 2025 рік Краматорськ та Слов'янськ стали єдиними великими не окупованими містами Донецької області, у яких передбачено бюджетом кошти саме на відновлення території. На відміну від них, інші міста зосередились на доброустрої та розбудові інфраструктури, не виділяючі окремо гроші на відновлення. Про це свідчать бюджети територіальних громад Донецької області, які були ухвалені напередодні Нового року.

У розподілі бюджетів на 2025 рік великих міст неокупованої частини  Донеччини, помітна різниця у підходах до відновлення та розвитку громад. Краматорськ та Слов’янськ стали єдиними великими містами регіону, які заклали кошти на відновлення інфраструктури, зруйнованої через війну. У бюджетах Краматорська та Слов’янська, зокрема, передбачено 5.4 мільйони та 9.8 мільйонів гривень відповідно, на відновлення пошкодженого житлового фонду. Також в Краматорську передбачено 200 тисяч гривень для відновлення освітніх установ, 2.4 мільйони на будівництво нових медичних установ та закладів, та 71.6 мільйони на будівництво інших об'єктів комунальної власності загалом.

На противагу цьому, в бюджетах таких міст як Дружківка, Костянтинівка та Покровськ не передбачено окремих коштів на відновлення зруйнованих об'єктів. Проте, ці міста зробили акцент на доброустрій і розвиток міської інфраструктури. Так, Дружківка виділила 3.6 мільйони гривень на доброустрій, а Покровськ та Костянтинівка 34 мільйони та 24.4 мільйони гривень відповідно.

Особливу увагу міста також приділяють енергетичній безпеці. Дружківка та Покровськ виділили кошти на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії — 200 тисяч та 29.3 мільйони гривень відповідно.

Також на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Дружківка передбачила 16.2 мільйони гривень, а Покровськ — 1.3 мільйони гривень.

Крім того, Покровськ окремо виділив гроші на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку території, а саме 6.6 мільйонів гривень. Дружківка, своєю чергою, запланувала 47 тисяч гривень на ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища.

Необхідно зазначити, що в сьогоднішніх реаліях життя перелічених міст, дані траєкторії розвитку є абсолютно передбаченими. Так, Слов’янськ і Краматорськ розташовані найдалі від лінії бойових дій, в порівнянні з іншими згаданими містами, тож там є сенс і можливість вкладатись у відновлення інфраструктури міста. В інших містах, виділяти на відновлення бюджетні кошти поки є недоцільно, через постійні обстріли та нові й нові руйнування. Тому, ці міста зосереджені саме на підтриманні доброустрою, до тих пір, поки не з’явиться можливість вкладатись у відновлення.

Матеріал підготовлено в рамках співпраці з ресурсом «БезБрехні» за проєкту «Контроль відновлення»

 

Читайте також:

9 мільйонів — на охорону: як маріупольська влада витрачає бюджетні кошти

 

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ Краматорськ Дружківка
Інше
Бюджет

Інші публікації

@novosti.dn.ua

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Росармія за кілометр від Мирнограду. Пожежа на нафтобазі в Енгельсі
19:30
Частина окупованої Горлівки — без світла після обстрілів
17:25
Окупована Горлівка знову під обстрілами — наслідки
15:50
У Кураховому під обстрілами залишаються 300 людей — ОВА
14:40
Школярів на окупованій Донеччині змусили працювати на загарбників — ЦНС
14:14
Окупанти розпочали примусовий призов жителів окупованих Херсонщини та Запоріжжя
13:23
В «ЛНР» зафіксували велику кількість самогубств серед окупантів
12:45
18-річну дівчину в окупованій Херсонській області затримали за «шпигунство»
06:59
Під Джанкоєм зафіксовано переміщення боєприпасів для ППО та цистерн із паливом
23:01
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Мешканці Маріуполя просять Путіна повернути житло
21:59
«Ми чекали на Росію, але надія згасає»: жителі Маріуполя просять Путіна повернути їм житло
15:57
Обстріл Харцизька: ЗСУ вдарили по командному пункту російських військових
15:37
Траса в районі окупованого Харцизька зазнала обстрілу
11:20
«ЛНР» вдвічі підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху
23:00
Головне за день: Бої у Лозовій. Українські сили тримають оборону в Кураховому
22:14
«ДНР»: В окупованій Горлівці під обстрілами поранено 3 людей
11:45
У Маріуполі окупанти заасфальтували дерева на тротуарі
10:23
На окупованих територіях українцям заборонили поповнювати рахунок на мобільний телефон без паспорта РФ — ЦНС
09:27
Близько 150 людей залишаються у Торецьку Донецької області
08:15
Росіяни розмістили штаб у санаторії Сакського району Криму
усі новини
23:00
Головне за день: Росармія за кілометр від Мирнограду. Пожежа на нафтобазі в Енгельсі
21:40
Вибухи у російському Воронежі: що відомо
20:40
Росія втратила понад 700 тисяч людей, воюючи проти України — Остін
20:00
Обстріл Сіверська: загинуло двоє людей
19:30
Частина окупованої Горлівки — без світла після обстрілів
18:45
Відомо, скільки українців зараз перебувають за кордоном
18:11
ППО збила всі три крилаті ракети, які летіли на Кривий Ріг
17:50
З Лимана евакуювали останню дитину
17:47
Бійці ЗСУ тримають оборону за кілометр від Мирнограда — МВА
17:25
Окупована Горлівка знову під обстрілами — наслідки
17:14
Верховна Рада схвалила закон про базову військову підготовку
16:55
Дорожні карти та новий пакет військової допомоги Україні: деталі «Рамштайну»
16:37
Росіянку та двох українців судитимуть за здачу позицій ЗСУ
15:52
Майже 46 млн гривень направили на потреби підрозділів, які захищають Донеччину — Філашкін
15:50
У Кураховому під обстрілами залишаються 300 людей — ОВА
15:18
У Міненерго спростували інформацію щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення
14:40
На війні загинув переможець «Танцюють всі!» і воїн 24-й ОМБр Володимир Раков
14:40
Школярів на окупованій Донеччині змусили працювати на загарбників — ЦНС
14:28
У Покровську та Гришиному пролунали вибухи: імовірно, росіяни вдарили КАБми
14:14
Окупанти розпочали примусовий призов жителів окупованих Херсонщини та Запоріжжя
усі новини
ВІДЕО
У Покровську сьогодні вдень пролунали вибухи. Фото: Донбас оперативний/Telegram У Покровську та Гришиному пролунали вибухи: імовірно, росіяни вдарили КАБми
09 січня, 14:28
Росія атакувала КАБами Херсон, шість поранених. Фото: кадр із відео Росія атакувала Херсон: два КАБи впали на житлову забудову, шість поранених
09 січня, 13:23
Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул. Фото: кадр із відео Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул
09 січня, 11:25
Удар РФ по Запоріжжю: загинули 13, постраждали 63. Фото: ДСНС Запоріжжя Унаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 13 осіб, ще 109 постраждали
09 січня, 06:35
Наслідки удару російських військ по Запоріжжю у середу, 8 січня. Фото: ОВА Тринадцять людей загинули і 18 поранені внаслідок російського удару по промоб'єкту у Запоріжжі 8 січня
08 січня, 18:17
У Запоріжжі одна людина загинула і трьох поранено в результаті російського обстрілу сьогодні, 8 січня. Ілюстративне фото Одна людина загинула і трьох поранено через російський удар по промоб'єкту в Запоріжжі
08 січня, 16:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір