На полігоні під Ростовом стався «випадковий» вибух: загинуло 10 людей

Десять російських військових загинули та 15 поранені на полігоні під Ростовом внаслідок вибуху. Про це повідомляє місцеве видання DonDay із посиланням на джерело у Слідчому комітеті РФ.



Зазначається, що інцидент стався на початку листопада. За словами джерела, військовослужбовці розвели багаття на полігоні. Поруч були боєприпаси, які здетонували через вогонь.



Нагадаємо, в мережі з'явилося відео знущань російських військових над своїми товаришами по службі, які, як стверджується, прийняли наркотики і відмовилися йти в бій.