Субсидия на аренду жилья для переселенцев: условия, ограничения и порядок получения

Механизм государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) начал работать с 29 января.
Этот экспериментальный проект охватывает всю территорию Украины, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также временно оккупированных территорий. Кроме того, предусмотрена компенсация арендодателям части налога на доходы физических лиц, единого налога и военного сбора.
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Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц — это новая форма государственной поддержки, которая не исключает возможности получения жилищной субсидии для возмещения затрат на оплату коммунальных услуг. Это означает, что граждане могут одновременно получать и жилищную субсидию, и субсидию на аренду жилья.
Порядок реализации экспериментального проекта утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины № 1225 от 25.10.2024 года (с изменениями).
Важно! Порядок не устанавливает привязку к дате перемещения ВПЛ, а значит получить субсидию на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились начиная с 2014 года.
Пенсионный фонд Украины устанавливает очередность предоставления нанимателю субсидии на наем жилья, которым в случае ограниченного финансирования устанавливается первоочередное право на получение субсидии нанимателями, в собственности которых нет другого жилья, в частности вследствие полного уничтожения. Следующими в очередности являются лица, чье жилье повреждено до степени, непригодной для проживания.
Для назначения субсидии на наем жилья наймодатель и наниматель подают заявление и одновременно подписывают договор найма, информация о котором вносится в базу данных договоров найма жилого помещения.
Субсидию на аренду могут получить те ВПЛ, которые НЕ получают помощь на проживание ВПЛ, а ее размер будет зависеть от совокупного дохода семьи и стоимости аренды, а следовательно, будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи.
Обязательным условием оформления субсидии является наличие договора между арендодателем, который сдает свое жилье в аренду, и арендаторами, то есть ВПЛ, которые снимают жилье.
Для упрощения процесса оформления договора, Порядком закреплен Примерный договор, с которым можно ознакомиться или скачать по ссылке. Однако если договор аренды уже был заключен ранее по другому образцу, можно использовать его.
Экспериментальным проектом предусматривается предоставление субсидии только на два шестимесячных периода, то есть максимум на год.
Для назначения субсидии арендодатель и арендатор обращаются одновременно, подают заявление и подписывают договор найма (аренды) жилья. Субсидия на наем жилья выплачивается нанимателю, подпись которого имеется в заявлении и договоре найма, или лицу, от имени которого они подписаны.
В заявлении о предоставлении субсидии наниматель должен указать состав своего домохозяйства, то есть указать лиц, которые будут проживать по адресу арендованного жилья.
В соответствии с п. 22 Постановления Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года жилищную субсидию назначают одному из членов домохозяйства, где среди других лица, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, когда они являются внутренне перемещенными лицами.
В соответствии с п. 3 Постановления Кабмина №332 от 20.03.2022 года с 1 ноября 2023 года помощь назначают на шесть месяцев на семью, которая впервые обратилась для назначения помощи, и выплачивают ежемесячно одному из членов семьи (далее —уполномоченное лицо) в следующем размере: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен; для других лиц — 2 тыс. гривен.
При этом в соответствии с п. 5 Постановления помощь назначается на один шестимесячный период лицу, которое получало помощь до 1 сентября 2023 г. и утратило право / отказалось от нее, — в случае его перемещения с территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 года, и при условии соответствия лица критериям, указанным в пунктах 7, 7-1 и 8 этого Порядка.
То есть если лицо ранее получало помощь и самостоятельно отменило ее, или ему была прекращена выплата помощи после проведения проверки, такое лицо не может претендовать на ее получение снова, кроме указанного исключения.
Для каждой семьи (домохозяйства) ВПЛ размер субсидии будет рассчитываться индивидуально, и будет зависеть от совокупного дохода домохозяйства и размера арендной платы, а также количества членов семьи.
Порядком установлена формула для расчета размера субсидии на наем жилья.
Субсидия на наем жилья назначается при наличии разницы между размером предельной стоимости найма (аренды) жилого помещения в течение одного месяца в соответствующем населенном пункте и размером обязательного платежа, установленного для нанимателя.
Обязательный платеж для нанимателя определяется как произведение среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нанимателя и обязательного процента платежа.
Средняя стоимость найма (аренды) однокомнатной квартиры общей площадью 35,22 кв. метра определяется на уровне 193,6 гривни за кв. метр (на основании сведений Госстата о средней потребительской цене за январь 2024 г.)
Предельная стоимость найма (аренды) жилого помещения в течение одного месяца определяется путем умножения показателя средней стоимости найма (аренды) 1 кв. метра жилого помещения (193,6 грн. за кв.м.) на корректирующий коэффициент, установленный в соответствии с областью и типом населенного пункта, и показатель социальной нормы жилья и количество лиц в составе домохозяйства нанимателя.
Порядком закреплены Корректирующие коэффициенты для каждой области и г. Киева. Ознакомиться можно по ссылке.
В населенных пунктах Луганской и Донецкой областей корректирующий коэффициент применяется только в случае, когда на территории таких населенных пунктов отсутствуют боевые действия или они не находятся под временной оккупацией РФ.
Субсидия не назначается или прекращается, если:
1. Арендатор (ВПО) не проживает в съемном жилье более месяца или состав его домохозяйства не соответствует заявленному.
2. Договор аренды расторгнут.
3. Арендатор или член его домохозяйства не является ВПО или их жилье не признано разрушенным/поврежденным до степени непригодности для проживания.
4. Было приобретено транспортное средство, с момента выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопедов и прицепов).
Исключения:
5. Было совершено крупное приобретение свыше 100 000 грн (покупка земли, недвижимости, ценных бумаг, виртуальных активов).
Исключения:
6. У арендатора или члена домохозяйства есть задолженность по алиментам свыше 3 месяцев.
Исключения:
7. У арендатора есть в собственности жилье на подконтрольной Украине территории общей площадью свыше 13,65 кв. м на человека или 35,22 кв. м на домохозяйство.
Исключение — жилье разрушено и непригодно для проживания.
8. На счетах заявителя депозиты свыше 100 тыс. грн или облигации внутреннего госзайма на аналогичную сумму с наступившим сроком погашения.
9. Было куплено иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 100 тыс. грн (кроме полученных от благотворительных организаций или купленных для оплаты медицинских/образовательных услуг).
10. Жилье предоставлено в бесплатное пользование (по данным органов местного самоуправления).
11. В составе домохозяйства две и более трудоспособных лица без доходов или без уплаты ЕСВ.
Субсидия может быть назначена на 6 месяцев, если в течение 2 месяцев такие лица:
Исключения: