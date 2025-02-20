Субсидия на аренду жилья для переселенцев: условия, ограничения и порядок получения

Механизм государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) начал работать с 29 января.

Этот экспериментальный проект охватывает всю территорию Украины, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также временно оккупированных территорий. Кроме того, предусмотрена компенсация арендодателям части налога на доходы физических лиц, единого налога и военного сбора.

Государственная субсидия на аренду жилья для ВПО: ответы на частые вопросы

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Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц — это новая форма государственной поддержки, которая не исключает возможности получения жилищной субсидии для возмещения затрат на оплату коммунальных услуг. Это означает, что граждане могут одновременно получать и жилищную субсидию, и субсидию на аренду жилья.

Порядок реализации экспериментального проекта утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины № 1225 от 25.10.2024 года (с изменениями).

Кто может получить субсидию на аренду жилья?

ВПЛ, которые переместились (повторно переместились) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, в соответствии с перечнем территорий, для которых не определены даты завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации;

Важно! Порядок не устанавливает привязку к дате перемещения ВПЛ, а значит получить субсидию на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились начиная с 2014 года.

ВПЛ, в которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).

Сведения об уничтоженном/поврежденном помещении должны быть внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, или по такому жилью имеется акт комиссионного обследования объекта и/или отчет по техническому обследованию, составленные в соответствии с определенным Кабинетом министров Порядком.

Семьи ВПЛ, перечисленные выше, будут иметь право на субсидию, если тратят на наем (аренду) жилья более 20% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн по состоянию на 2025 год), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Важные условия получения субсидии для ВПЛ:

не получать помощь на проживание ВПЛ;

не иметь собственного жилого помещения общей площадью более 13,65 кв. метра на каждого человека из состава домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий;

не иметь задолженности по уплате алиментов;

соответствовать имущественным критериям;

владелец жилья не должен получать компенсацию за размещение ВПЛ по программе «Приют»;

жилье должно располагаться на территориях, не включенных в активные боевые действия или ВОТ, в соответствии с перечнем территорий;

наймодатель (арендодатель) и наниматель (лица из состава его домохозяйства) не связаны родственными связями.

Как получить субсидию?

Пенсионный фонд Украины устанавливает очередность предоставления нанимателю субсидии на наем жилья, которым в случае ограниченного финансирования устанавливается первоочередное право на получение субсидии нанимателями, в собственности которых нет другого жилья, в частности вследствие полного уничтожения. Следующими в очередности являются лица, чье жилье повреждено до степени, непригодной для проживания.

Для назначения субсидии на наем жилья наймодатель и наниматель подают заявление и одновременно подписывают договор найма, информация о котором вносится в базу данных договоров найма жилого помещения.

Субсидию на аренду могут получить те ВПЛ, которые НЕ получают помощь на проживание ВПЛ, а ее размер будет зависеть от совокупного дохода семьи и стоимости аренды, а следовательно, будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи.

Обязательным условием оформления субсидии является наличие договора между арендодателем, который сдает свое жилье в аренду, и арендаторами, то есть ВПЛ, которые снимают жилье.

Для упрощения процесса оформления договора, Порядком закреплен Примерный договор, с которым можно ознакомиться или скачать по ссылке. Однако если договор аренды уже был заключен ранее по другому образцу, можно использовать его.

Экспериментальным проектом предусматривается предоставление субсидии только на два шестимесячных периода, то есть максимум на год.

Кто выдает субсидию?

субсидию на аренду жилья предоставляет государство. Для этого наниматель и наймодатель лично обращаются по их выбору в:

органы Пенсионного фонда Украины;

Центры предоставления административных услуг;

уполномоченные банки;

в электронной форме с помощью средств Социального вебпортала электронных услуг Минсоцполитики (при технической возможности).

Какие документы подавать?

заявление установленной формы (ознакомиться или скачать можно по ссылке).

договор найма (аренды) жилья. Примерная форма договора закреплена Порядком и доступна по ссылке.

копии (сканированные копии) документов, подтверждающих полномочия законного представителя (в случае необходимости), прав распоряжения жилым помещением (в случае необходимости);

другие документы, подтверждающие обстоятельства, важные для назначения субсидии (например, наличие инвалидности у членов домохозяйства, документы, подтверждающие отдельное проживание и другие обстоятельства).

Для назначения субсидии арендодатель и арендатор обращаются одновременно, подают заявление и подписывают договор найма (аренды) жилья. Субсидия на наем жилья выплачивается нанимателю, подпись которого имеется в заявлении и договоре найма, или лицу, от имени которого они подписаны.

В заявлении о предоставлении субсидии наниматель должен указать состав своего домохозяйства, то есть указать лиц, которые будут проживать по адресу арендованного жилья.

Может ли ВПЛ получить субсидию на коммунальные услуги, если нет договора аренды жилья?

В соответствии с п. 22 Постановления Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года жилищную субсидию назначают одному из членов домохозяйства, где среди других лица, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, когда они являются внутренне перемещенными лицами.

Можно ли обратиться для назначения выплат ВПЛ повторно после их прекращения?

В соответствии с п. 3 Постановления Кабмина №332 от 20.03.2022 года с 1 ноября 2023 года помощь назначают на шесть месяцев на семью, которая впервые обратилась для назначения помощи, и выплачивают ежемесячно одному из членов семьи (далее —уполномоченное лицо) в следующем размере: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен; для других лиц — 2 тыс. гривен.

При этом в соответствии с п. 5 Постановления помощь назначается на один шестимесячный период лицу, которое получало помощь до 1 сентября 2023 г. и утратило право / отказалось от нее, — в случае его перемещения с территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 года, и при условии соответствия лица критериям, указанным в пунктах 7, 7-1 и 8 этого Порядка.

То есть если лицо ранее получало помощь и самостоятельно отменило ее, или ему была прекращена выплата помощи после проведения проверки, такое лицо не может претендовать на ее получение снова, кроме указанного исключения.

Каков размер субсидии?

Для каждой семьи (домохозяйства) ВПЛ размер субсидии будет рассчитываться индивидуально, и будет зависеть от совокупного дохода домохозяйства и размера арендной платы, а также количества членов семьи.

Порядком установлена формула для расчета размера субсидии на наем жилья.

Субсидия на наем жилья назначается при наличии разницы между размером предельной стоимости найма (аренды) жилого помещения в течение одного месяца в соответствующем населенном пункте и размером обязательного платежа, установленного для нанимателя.

Обязательный платеж для нанимателя определяется как произведение среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нанимателя и обязательного процента платежа.

Средняя стоимость найма (аренды) однокомнатной квартиры общей площадью 35,22 кв. метра определяется на уровне 193,6 гривни за кв. метр (на основании сведений Госстата о средней потребительской цене за январь 2024 г.)

Предельная стоимость найма (аренды) жилого помещения в течение одного месяца определяется путем умножения показателя средней стоимости найма (аренды) 1 кв. метра жилого помещения (193,6 грн. за кв.м.) на корректирующий коэффициент, установленный в соответствии с областью и типом населенного пункта, и показатель социальной нормы жилья и количество лиц в составе домохозяйства нанимателя.

Порядком закреплены Корректирующие коэффициенты для каждой области и г. Киева. Ознакомиться можно по ссылке.

В населенных пунктах Луганской и Донецкой областей корректирующий коэффициент применяется только в случае, когда на территории таких населенных пунктов отсутствуют боевые действия или они не находятся под временной оккупацией РФ.

При каких условиях субсидия не назначается или прекращается?

Субсидия не назначается или прекращается, если:

1. Арендатор (ВПО) не проживает в съемном жилье более месяца или состав его домохозяйства не соответствует заявленному.

2. Договор аренды расторгнут.

3. Арендатор или член его домохозяйства не является ВПО или их жилье не признано разрушенным/поврежденным до степени непригодности для проживания.

4. Было приобретено транспортное средство, с момента выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопедов и прицепов).

Исключения:

самодельные транспортные средства;

автомобили, приобретенные лицами с инвалидностью I и II групп ;

; транспорт, полученный бесплатно, на льготных условиях через соцзащиту или благотворительные организации.

5. Было совершено крупное приобретение свыше 100 000 грн (покупка земли, недвижимости, ценных бумаг, виртуальных активов).

Исключения:

покупка строительных материалов , если жилье повреждено или разрушено;

, если жилье повреждено или разрушено; оплата медицинских, образовательных или коммунальных услуг.

6. У арендатора или члена домохозяйства есть задолженность по алиментам свыше 3 месяцев.

Исключения:

если долг погашается частями по решению суда;

по решению суда; если алименты взыскиваются с пенсии (до 50% минимального размера).

7. У арендатора есть в собственности жилье на подконтрольной Украине территории общей площадью свыше 13,65 кв. м на человека или 35,22 кв. м на домохозяйство.

Исключение — жилье разрушено и непригодно для проживания.

8. На счетах заявителя депозиты свыше 100 тыс. грн или облигации внутреннего госзайма на аналогичную сумму с наступившим сроком погашения.

9. Было куплено иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 100 тыс. грн (кроме полученных от благотворительных организаций или купленных для оплаты медицинских/образовательных услуг).

10. Жилье предоставлено в бесплатное пользование (по данным органов местного самоуправления).

11. В составе домохозяйства две и более трудоспособных лица без доходов или без уплаты ЕСВ.

Субсидия может быть назначена на 6 месяцев, если в течение 2 месяцев такие лица:

встали на учет в центре занятости;

официально трудоустроились;

зарегистрировались как ФЛП;

получили ваучер на обучение и др.

Исключения: