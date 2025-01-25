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Новые возможности для ВПЛ: что изменилось с принятием Закона «О народовластии в громадах»

25 января 2025, 18:20

Новые возможности для ВПЛ: что изменилось с принятием Закона «О народовластии в громадах»

Закон «О народовластии» сделает из ВПЛ полноценных участников громады. Фото: ИИ Закон «О народовластии» сделает из ВПЛ полноценных участников громады. Фото: ИИ

6 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №3703-IX, который регламентирует механизмы реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении. Уже 8 января закон вступил в силу.



Этот документ открывает новые возможности для участия жителей территориальных громад, организаций гражданского общества (ОГО) и внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) в управлении местными делами.

Что меняется?

Важность закона подчеркнула Татьяна Дурнева, председатель правления общественного холдинга «ГРУПА ВПЛИВУ».

«Теперь более 4,6 миллиона внутренне перемещённых лиц получают равные права с жителями громад, в которые они переселились. Это важный шаг к расширению гражданских прав», — считает Дурнева.

Соавтор закона Максим Лациба подчеркнул, что благодаря документу в каждой громаде, которых в Украине насчитывается 1470 (с учетом временно оккупированных территорий и тех, где действуют военные администрации), появятся инструменты общественного участия.

Это — местная инициатива, общие собрания, общественные слушания, участие в планировании и распределении средств городского бюджета и другие формы, которые местное самоуправление решит дополнительно внедрить.

«В целом, документ направлен на интеграцию ВПЛ в жизнь общин, где они проживают, развитие демократических процедур, участие ОГО (Организации Гражданского Общества) и активистов в процессах выработки решений в общине и улучшение процедур отчетности», — добавил эксперт.

Закон направлен на укрепление демократических принципов в территориальных громадах. В соответствии с ним, нововведения включают:

  • 1. Формы участия граждан: Закон определяет основные способы, с помощью которых жители общин могут влиять на решение вопросов местного значения.
  • 2. Уставы общин: Введена обязательность утверждения уставов территориальных громад, определяющих ключевые аспекты местного самоуправления.
  • 3. Бюджетное участие: Созданы механизмы для привлечения жителей к планированию и распределению средств местных бюджетов.
  • 4. Отчётность власти: Установлены чёткие процедуры отчётности перед обществом для сельских, поселковых и городских голов, а также депутатов местных советов.

Внутренне перемещённые лица (ВПЛ) теперь официально приравниваются к жителям общин, где они проживают. Это позволяет им участвовать в принятии решений и влиять на развитие территорий, которые стали их новым домом.

Признание ВПЛ жителями громад способствует их интеграции и участию в жизни территорий, где они живут.

«Признание ВПЛ жителями общин — это революционный шаг для Украины, который способствует их интеграции и участию в жизни территорий, где они живут», — отметил эксперт Максим Лациба.

Какие права теперь доступны ВПЛ?

Переселенцы получили доступ к следующим инструментам участия:

  • Местные референдумы — голосование по важным вопросам громад.
  • Общие собрания — обсуждение и принятие решений совместно с другими жителями.
  • Местные инициативы — возможность предлагать проекты решений.
  • Общественные слушания — обсуждение актуальных вопросов с местной властью.
  • Участие в бюджете — влияние на распределение средств громад.
  • Публичные консультации — формы взаимодействия жителей с органами местного самоуправления.

Важно, что перечень этих возможностей может быть дополнен каждой отдельной громадой. До принятия изменений в законодательстве многие общины предоставляли ВПЛ ограниченные права.

Например, исследование организации «ГРУПА ВПЛИВУ», проведенное в 2020 году, показало: лишь 20% инструментов были доступны ВПЛ в полном объёме, в 40% случаев существовали барьеры для их использования, а оставшиеся 40% инструментов были полностью недоступны.

Кроме того теперь молодёжь с 14 лет может участвовать в жизни громад. Они могут собирать подписи, подготовить проект решения и подать его на рассмотрение городского совета, инициировать и участвовать в общественных слушаниях или в публичных консультациях. Молодые люди теперь могут стать настоящими «общественниками», в том числе также влияя на школьный бюджет.

В свою очередь, соавтор закона и представитель Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Максим Лукинюк отметил, что до 1 января 2027 года органы местного самоуправления должны привести в соответствие с Законом действующий устав территориальной громады или утвердить новый.

Каждая громада получит свой Устав — «малую Конституцию», которая будет учитывать её особенности и регулировать формы взаимодействия местной власти с жителями: от общественных слушаний до публичных консультаций.

Дополнения и критика

Эксперты считают, что закон нуждается в доработке, особенно в части адаптации для регионов, где управление осуществляется военными администрациями.

К примеру, исполнительный директор Коалиции «На линии соприкосновения» Андрей Грудкин отметил плюсы и недостатки закона. Он подчеркнул важность предоставления права голосовать за местных депутатов и глав, но выразил опасения по поводу сохранения локальной идентичности территорий, находящихся под временной оккупацией. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Бесспорно, право голосовать за местных депутатов и голову — это возможность для ВПЛ отстаивать свои интересы, как определенного комьюнити. С точки зрения философии демократии — это очень правильное решение. Означает ли этот закон, что я теряю статус жителя Торецкой громады? А сама территориальная громада прекращает свое существование? А кто же тогда является жителями Торецкой громады? Те, кого путин завезет в Торецк из Дагестана? Я не собираюсь голосовать на местных выборах в принимающей громаде, потому что она всегда будет для меня ПРИНИМАЮЩЕЙ. Это как отель, в котором я снимаю номер. Ни в коем случае я никого не агитирую воспринимать реальность так же. Есть люди, которые относятся к месту пребывания очень рационально, некоторые даже стесняются своего происхождения. Некоторые с американским стилем жизни могут путешествовать всю жизнь», — написал Грудкин.



По словам главы Коалиции «На линии соприкосновения», он хочет платить налоги в бюджет своей Торецкой громады, которая сейчас состоит не из квадратных километров территорий, а из людей, выброшенных Россией из дома, ею же уничтоженного. Потому как в принимающей громаде он и так платит налоги, покупая товары и услуги.

По мнению главы правления Общественного холдинга «ГРУПА ВПЛИВУ», новый закон не ограничивает переселенцев и не отделяет их от родных громад, а лишь расширяет их возможности.



«Во-первых не все члены громад, которые оккупированы, стали внутренне перемещенными лицами. Есть люди, которые остаются на оккупированных территориях. Во-вторых, то, что они признаны членами громады, предоставляет им право на ровне с другими принимать участие в одобрении решений в управлении местными делами, но при этом ВПЛ оставляют за собой свою принадлежность к тем громадам, с которых они были вынуждены выехать. Я не вижу тут никакой проблемы, просто расширение возможностей для ВПЛ», — подчеркнула Татьяна Дурнева, председатель правления Общественного холдинга «ГРУПА ВПЛИВУ».

В то же время остается вопрос, как недавно принятый закон «О народовластии в громадах» будет реализован в районах, расположенных близко к фронту.

Соавтор закона Максим Лациба подтвердил, что в громадах, где управление осуществляется местными военными администрациями, например, на деоккупированных территориях Херсонской области и других районах, близких к фронту, закон пока не действует.



«Поэтому инструменты общественного участия в этих громадах пока недействительны. Мы считаем это неправильным и неприемлемым. Ассоциация содействия самоорганизации населения поднимает этот вопрос. Должны быть внесены изменения в закон о военном положении, которые бы предусматривали возможность использования хотя бы части инструментов общественного участия военными администрациями. Ведь на данный момент у военных администраций нет никаких правовых инструментов для того, чтобы слышать мнение людей и жителей общин, которыми они управляют», — заявил эксперт Максим Лациба.

Принятие Закона №3703-IX стало важным шагом в развитии местной демократии в Украине. Он гарантирует равные права для миллионов граждан, включая уязвимые группы ВПЛ, и создает условия для прозрачного и демократического управления на местах.

Однако реализация всех его положений требует значительных усилий, включая доработку отдельных аспектов с учетом специфики территорий, близких к линии фронта.

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