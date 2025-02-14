Субсидія на оренду житла для переселенців: умови, обмеження та порядок отримання

Механізм державної субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) почав працювати з 29 січня.
Цей експериментальний проєкт охоплює всю територію України, за винятком районів, де продовжуються активні бойові дії, а також тимчасово окупованих територій. Крім того, передбачено компенсацію орендодавцям частини податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору.
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Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб — це нова форма державної підтримки, яка не відкидає можливості отримання житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Це означає, що громадяни можуть одночасно отримувати і житлову субсидію та субсидію на оренду житла.
Порядок реалізації експериментального проекту затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №1225 від 25.10.2024 року (зі змінами).
Важливо! Порядок не встановлює прив'язку до дати переміщення ВПО, а отже отримати субсидію на оренду житла зможуть ВПО, які перемістилися починаючи з 2014 року.
Пенсійний фонд України встановлює черговість надання наймачеві субсидії на наймання житла, яким у разі обмеженого фінансування встановлюється першочергове право на отримання субсидії наймачами, у власності яких немає іншого житла, зокрема внаслідок повного знищення. Наступними в черговості є особи, чиє житло пошкоджено до непридатного для проживання ступеня.
Для призначення субсидії на найм житла наймодавець та наймач подають заяву та одночасно підписують договір найму, інформація про яку вноситься до бази даних договорів найму житлового приміщення.
Субсидію на оренду можуть отримати ті ВПО, які не отримують допомогу на проживання ВПО, а її розмір залежатиме від сукупного доходу сім'ї та вартості оренди, а отже, розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї.
Обов'язковою умовою оформлення субсидії є наявність договору між орендодавцем, який здає своє житло в оренду, та орендарями, тобто ВПО, які винаймають житло.
Для спрощення процесу оформлення договору Порядком закріплено Приблизний договір, з яким можна ознайомитися або завантажити за посиланням. Однак якщо договір оренди вже був укладений раніше за іншим зразком, можна використати його.
Експериментальним проектом передбачається надання субсидії лише на два шестимісячні періоди, тобто максимум на рік.
субсидію на оренду житла надає держава. Для цього наймач і наймодавець особисто звертаються за їх вибором до:
Для призначення субсидії орендодавець та орендар звертаються одночасно, подають заяву та підписують договір найму (оренди) житла. Субсидія на найм житла виплачується наймачеві, підпис якого є у заяві та договорі найму, або особі, від імені якої вони підписані.
У заяві про надання субсидії наймач має вказати склад свого домогосподарства, тобто вказати осіб, які проживатимуть за адресою орендованого житла.
Відповідно до п. 22 Постанови Кабміну № 848 від 21 жовтня 1995 року житлову субсидію призначають одному з членів домогосподарства, де серед інших осіб, які не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є.
Відповідно до п. 3 Постанови Кабміну №332 від 20.03.2022 року з 1 листопада 2023 року допомогу призначають на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася для призначення допомоги, й виплачують щомісяця одному з членів сім’ї (далі — уповноважена особа) у такому розмірі: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.
Водночас відповідно до п. 5 Постанови допомогу призначають на один шестимісячний період особі, яка отримувала допомогу до 1 вересня 2023 р. та втратила право / відмовилася від неї, — у разі її переміщення з території, на якій оголошена обов’язкова евакуація після 1 серпня 2023 року, та за умови відповідності особи критеріям, зазначеним у пунктах 7, 7-1 і 8 цього Порядку.
Тобто якщо особа раніше отримувала допомогу й самостійно скасувала її, або їй було припинено виплату допомоги після проведення перевірки, така особа, на жаль, не може претендувати на її отримання знову, окрім зазначеного виключення.
Для кожної сім'ї (домогосподарства) ВПО розмір субсидії буде розраховуватися індивідуально, і залежатиме від сукупного доходу домогосподарства та розміру орендної плати, а також кількості членів сім'ї.
Порядком встановлено формулу для розрахунку розміру субсидії на найм житла.
Субсидія на наймання житла призначається за наявності різниці між розміром граничної вартості найму (оренди) житлового приміщення протягом одного місяця у відповідному населеному пункті та розміром обов'язкового платежу, встановленого для наймача.
Обов'язковий платіж для наймача визначається як добуток середньомісячного сукупного доходу домогосподарства наймача та обов'язкового відсотка платежу.
Середня вартість найму (оренди) однокімнатної квартири загальною площею 35,22 кв. метра визначається на рівні 193,6 гривні за кв. метр (на підставі відомостей Держстату про середню споживчу ціну за січень 2024 р.)
Гранична вартість найму (оренди) житлового приміщення протягом місяця визначається шляхом множення показника середньої вартості найму (оренди) 1 кв. метра житлового приміщення (193,6 грн. за кв.м.) на коригуючий коефіцієнт, встановлений відповідно до області та типу населеного пункту, та показник соціальної норми житла та кількість осіб у складі домогосподарства наймача.
Порядком закріплено Коригувальні коефіцієнти для кожної області та м. Києва. Ознайомитись можна за посиланням.
У населених пунктах Луганської та Донецької областей коригувальний коефіцієнт застосовується лише у разі, коли на території таких населених пунктів відсутні бойові дії або вони не перебувають під тимчасовою окупацією РФ.
Субсидія не призначається або припиняється, якщо:
1. Орендар (ВПО) не проживає у орендованому житлі більше місяця або склад його домогосподарства не відповідає заявленому .
2. Договір оренди розірвано.
3. Орендар чи член його домогосподарства не є ВПО або їхнє житло не визнане зруйнованим/ушкодженим до ступеня непридатності для проживання.
4. Було придбано транспортний засіб, з моменту випуску якого пройшло менше 5 років (крім мопедів та причепів).
Винятки:
5. Здійснено велике придбання понад 100 тисяч грн (купівля землі, нерухомості, цінних паперів, віртуальних активів).
Винятки:
6. У орендаря чи члена домогосподарства є заборгованість за аліментами понад 3 місяці.
Винятки:
7. В орендаря є у власності житло на підконтрольній Україні території загальною площею понад 13,65 кв. м на особу або 35,22 кв. м на домогосподарство.
Виняток — житло зруйноване і непридатне для проживання .
8. На рахунках заявника депозити понад 100 тис. грн або облігації внутрішньої держпозики на аналогічну суму з терміном погашення, що настав.
9. Було куплено іноземної валюти чи банківських металів у сумі понад 100 тис. грн (крім отриманих від благодійних організацій або куплених для оплати медичних/освітніх послуг).
10. Житло надано у безкоштовне користування (за даними органів місцевого самоврядування).
11. У складі домогосподарства дві та більш працездатні особи без доходів або без сплати ЄСВ.
Субсидія може бути призначена на 6 місяців , якщо протягом 2 місяців такі особи:
Винятки: