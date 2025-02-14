Субсидія на оренду житла для переселенців: умови, обмеження та порядок отримання

Механізм державної субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) почав працювати з 29 січня.



Цей експериментальний проєкт охоплює всю територію України, за винятком районів, де продовжуються активні бойові дії, а також тимчасово окупованих територій. Крім того, передбачено компенсацію орендодавцям частини податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору.

Державна субсидія на оренду житла для ВПО: відповіді на часті запитання

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Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб — це нова форма державної підтримки, яка не відкидає можливості отримання житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Це означає, що громадяни можуть одночасно отримувати і житлову субсидію та субсидію на оренду житла.



Порядок реалізації експериментального проекту затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №1225 від 25.10.2024 року (зі змінами).

Хто може одержати субсидію на оренду житла?

ВПО, які перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, відповідно до переліку територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;

Важливо! Порядок не встановлює прив'язку до дати переміщення ВПО, а отже отримати субсидію на оренду житла зможуть ВПО, які перемістилися починаючи з 2014 року.

ВПО, в яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня, непридатного для проживання).

Відомості про знищене/ушкоджене приміщення мають бути внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, або за таким житлом є акт комісійного обстеження об'єкта та/або звіт з технічного обстеження, складені відповідно до визначеного Кабінетом міністрів Порядку.

Сім'ї ВПО, перераховані вище, матимуть право на субсидію, якщо витрачають на наймання (оренду) житла понад 20% своїх сукупних доходів. Якщо сім'я має доходи менше, ніж 2 прожиткові мінімуми на одну особу (5840 грн станом на 2025 рік), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Важливі умови отримання субсидії для ВПО:

не отримувати допомогу на проживання ВПО;

не мати власного житлового приміщення загальною площею понад 13,65 кв. метра на кожну людину зі складу домогосподарства, розташованого на території, що не включена до переліку територій;

не мати заборгованості зі сплати аліментів;

відповідати майновим критеріям;

власник житла не повинен отримувати компенсацію за розміщення ВПО за програмою «Притулок»;

житло має розташовуватись на територіях, не включених до активних бойових дій або СОТ, відповідно до переліку територій;

наймодавець (орендодавець) та наймач (особи зі складу його домогосподарства) не пов'язані родинними зв'язками.

Як отримати субсидію?

Пенсійний фонд України встановлює черговість надання наймачеві субсидії на наймання житла, яким у разі обмеженого фінансування встановлюється першочергове право на отримання субсидії наймачами, у власності яких немає іншого житла, зокрема внаслідок повного знищення. Наступними в черговості є особи, чиє житло пошкоджено до непридатного для проживання ступеня.



Для призначення субсидії на найм житла наймодавець та наймач подають заяву та одночасно підписують договір найму, інформація про яку вноситься до бази даних договорів найму житлового приміщення.



Субсидію на оренду можуть отримати ті ВПО, які не отримують допомогу на проживання ВПО, а її розмір залежатиме від сукупного доходу сім'ї та вартості оренди, а отже, розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї.



Обов'язковою умовою оформлення субсидії є наявність договору між орендодавцем, який здає своє житло в оренду, та орендарями, тобто ВПО, які винаймають житло.



Для спрощення процесу оформлення договору Порядком закріплено Приблизний договір, з яким можна ознайомитися або завантажити за посиланням. Однак якщо договір оренди вже був укладений раніше за іншим зразком, можна використати його.



Експериментальним проектом передбачається надання субсидії лише на два шестимісячні періоди, тобто максимум на рік.

Хто видає субсидію?

субсидію на оренду житла надає держава. Для цього наймач і наймодавець особисто звертаються за їх вибором до:

органів Пенсійного фонду України;

центрів надання адміністративних послуг;

уповноважених банків;

в електронній формі за допомогою засобів Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики (за технічної можливості).

Які документи подавати?

заяву встановленої форми (ознайомитись чи завантажити можна за посиланням).

договір найму (оренди) житла. Орієнтовна форма договору закріплена Порядком і доступна за посиланням.

копії (скановані копії) документів, що підтверджують повноваження законного представника (у разі потреби), прав розпорядження житловим приміщенням (у разі потреби);

інші документи, що підтверджують обставини, які є важливими для призначення субсидії (наприклад, наявність інвалідності у членів домогосподарства, документи, що підтверджують окреме проживання та інші обставини).

Для призначення субсидії орендодавець та орендар звертаються одночасно, подають заяву та підписують договір найму (оренди) житла. Субсидія на найм житла виплачується наймачеві, підпис якого є у заяві та договорі найму, або особі, від імені якої вони підписані.

У заяві про надання субсидії наймач має вказати склад свого домогосподарства, тобто вказати осіб, які проживатимуть за адресою орендованого житла.

Чи може ВПО отримати субсидію на комунальні послуги, якщо немає договору оренди житла?

Відповідно до п. 22 Постанови Кабміну № 848 від 21 жовтня 1995 року житлову субсидію призначають одному з членів домогосподарства, де серед інших осіб, які не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є.

Чи можна звернутися для призначення виплат ВПО повторно після їх припинення?

Відповідно до п. 3 Постанови Кабміну №332 від 20.03.2022 року з 1 листопада 2023 року допомогу призначають на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася для призначення допомоги, й виплачують щомісяця одному з членів сім’ї (далі — уповноважена особа) у такому розмірі: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.



Водночас відповідно до п. 5 Постанови допомогу призначають на один шестимісячний період особі, яка отримувала допомогу до 1 вересня 2023 р. та втратила право / відмовилася від неї, — у разі її переміщення з території, на якій оголошена обов’язкова евакуація після 1 серпня 2023 року, та за умови відповідності особи критеріям, зазначеним у пунктах 7, 7-1 і 8 цього Порядку.



Тобто якщо особа раніше отримувала допомогу й самостійно скасувала її, або їй було припинено виплату допомоги після проведення перевірки, така особа, на жаль, не може претендувати на її отримання знову, окрім зазначеного виключення.

Який розмір субсидії?

Для кожної сім'ї (домогосподарства) ВПО розмір субсидії буде розраховуватися індивідуально, і залежатиме від сукупного доходу домогосподарства та розміру орендної плати, а також кількості членів сім'ї.

Порядком встановлено формулу для розрахунку розміру субсидії на найм житла.

Субсидія на наймання житла призначається за наявності різниці між розміром граничної вартості найму (оренди) житлового приміщення протягом одного місяця у відповідному населеному пункті та розміром обов'язкового платежу, встановленого для наймача.

Обов'язковий платіж для наймача визначається як добуток середньомісячного сукупного доходу домогосподарства наймача та обов'язкового відсотка платежу.

Середня вартість найму (оренди) однокімнатної квартири загальною площею 35,22 кв. метра визначається на рівні 193,6 гривні за кв. метр (на підставі відомостей Держстату про середню споживчу ціну за січень 2024 р.)

Гранична вартість найму (оренди) житлового приміщення протягом місяця визначається шляхом множення показника середньої вартості найму (оренди) 1 кв. метра житлового приміщення (193,6 грн. за кв.м.) на коригуючий коефіцієнт, встановлений відповідно до області та типу населеного пункту, та показник соціальної норми житла та кількість осіб у складі домогосподарства наймача.

Порядком закріплено Коригувальні коефіцієнти для кожної області та м. Києва. Ознайомитись можна за посиланням.

У населених пунктах Луганської та Донецької областей коригувальний коефіцієнт застосовується лише у разі, коли на території таких населених пунктів відсутні бойові дії або вони не перебувають під тимчасовою окупацією РФ.

За яких умов субсидія не призначається чи припиняється?

Субсидія не призначається або припиняється, якщо:

1. Орендар (ВПО) не проживає у орендованому житлі більше місяця або склад його домогосподарства не відповідає заявленому .

2. Договір оренди розірвано.

3. Орендар чи член його домогосподарства не є ВПО або їхнє житло не визнане зруйнованим/ушкодженим до ступеня непридатності для проживання.

4. Було придбано транспортний засіб, з моменту випуску якого пройшло менше 5 років (крім мопедів та причепів).

Винятки:

саморобні транспортні засоби;

автомобілі, придбані особами з інвалідністю І та ІІ груп ;

; транспорт, одержаний безкоштовно, на пільгових умовах через соцзахист чи благодійні організації.

5. Здійснено велике придбання понад 100 тисяч грн (купівля землі, нерухомості, цінних паперів, віртуальних активів).

Винятки:

купівля будівельних матеріалів , якщо житло пошкоджене або зруйноване;

, якщо житло пошкоджене або зруйноване; оплата медичних, освітніх чи комунальних послуг.

6. У орендаря чи члена домогосподарства є заборгованість за аліментами понад 3 місяці.

Винятки:

якщо борг погашається частинами за рішенням суду;

за рішенням суду; якщо аліменти стягуються з пенсії (до 50% від мінімального розміру).

7. В орендаря є у власності житло на підконтрольній Україні території загальною площею понад 13,65 кв. м на особу або 35,22 кв. м на домогосподарство.

Виняток — житло зруйноване і непридатне для проживання .

8. На рахунках заявника депозити понад 100 тис. грн або облігації внутрішньої держпозики на аналогічну суму з терміном погашення, що настав.

9. Було куплено іноземної валюти чи банківських металів у сумі понад 100 тис. грн (крім отриманих від благодійних організацій або куплених для оплати медичних/освітніх послуг).

10. Житло надано у безкоштовне користування (за даними органів місцевого самоврядування).

11. У складі домогосподарства дві та більш працездатні особи без доходів або без сплати ЄСВ.

Субсидія може бути призначена на 6 місяців , якщо протягом 2 місяців такі особи:

стали на облік у центрі зайнятості;

офіційно працевлаштувалися;

реєструвалися як ФОП;

отримали ваучер на навчання та ін.

Винятки: