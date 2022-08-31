Российская армия атаковала 17 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области за сутки – города Дружковку, Краматорск, Славянск, Красногоровку, Авдеевку, Бахмут, Курахово, пгт Очеретино, села Георгиевку, Корсуновку, Карловку, Тоненькое, Степановку, Ивановское, Майское, Поддубное, Пискунов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.



Всего полицией зафиксиовано 29 ударов армии РФ по региону, уничтожены и повреждены 47 гражданских объектов. Под огонь оккупантов попали за минувшие сутки 29 жилых домов.

Оккупанты обстреливали Донецкую область артиллерией, ЗРК «С-300», реактивными система «Град», «Ураган», «Смерч», ракетами.

Сообщается, что российские войска атаковали Дружковку четырьмя ракетами из ЗРК «С-300». Разрушены две школы, дворец спорта, здание и автомобиль ГСЧС. Сегодн, 31 августа, ночью ракетами оккупанты обстреляли Краматорск и Славянск, где повреждены, соответственно, четыре и пять мирных домов. Информация о пострадавших уточняется.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 454 человека, с начала обязательной эвакуации – более 12 400 человек, среди них 2076 – дети, 551 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрела погибли четыре мирных жителя.