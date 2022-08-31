Російська армія атакувала 17 населених пунктів Донецької області за добу

31 серпня 2022, 10:28

Російська армія атакувала 17 населених пунктів Донецької області за добу

Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької області за добу - міста Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівку, Авдіївку, Бахмут, Курахове, смт Очеретине, села Георгіївку, Корсунівку, Карлівку, Тоненьке, Степанівку, Іванівське, Майське, Піддубне, Піскунівку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Поліцією зафіксовано 29 ударів армії РФ по регіону, знищено та пошкоджено 47 цивільних об'єктів. Під вогонь окупантів потрапили минулої доби 29 житлових будинків.

Окупанти обстрілювали Донецьку область артилерією, ЗРК «С-300», реактивними системами «Град», «Ураган», «Смерч», ракетами.

Повідомляється, що російські війська атакували Дружківку чотирма ракетами із ЗРК «С-300». Зруйновано дві школи, палац спорту, будівлю та автомобіль ДСНС. Сьогодні, 31 серпня, вночі ракетами окупанти обстріляли Краматорськ та Слов'янськ, де пошкоджено, відповідно, чотири та п'ять мирних будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 454 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 12 400 осіб, серед них 2076 – діти, 551 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули чотири мирні жителі.

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