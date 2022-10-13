Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Ермак призвал МККК в течение трех дней направить миссию в Еленовку

13 октября 2022, 20:34

Ермак призвал МККК в течение трех дней направить миссию в Еленовку

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал Международный комитет Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированную Еленовку, где удерживают украинских военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важен вопрос выяснения, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах удержания в РФ и на временно оккупированной территории Украины.

«Призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем послать миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения», – отметил Ермак.

Он призвал МККК решить этот вопрос к 17 октября, заверив, что Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии.

В противном случае, отметил он, Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства, чтобы сдвинуть этот вопрос с места.

По его словам, украинская сторона вместе с партнерами сможет найти вариант, как сформировать экспертную группу, и людей, готовых выполнить ту миссию, которую должен выполнить МККК.

Еще по теме

Места
Еленовка
Организации
Красный крест
Прочее
пленные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:45
Донецких детей хотят вакцинировать от ковида российским «Спутником-М»
18:10
Директора Мариупольской школы заочно уведомили о подозрении в коллаборационизме
18:07
Охранник боевика «Гиви» получил 13 лет тюрьмы
16:15
В Донецке в результате обстрела погиб мужчина
15:48
В Донецке восстанавливают гостиницу Donbass Palace, которая была повреждена обстрелом
15:47
«Мы предложили вывезти детей и выехать»: Глава «администрации» Херсонщины обратился к РФ
12:52
В Донецке на мине подорвался мужчина
12:19
«Чтобы обвинить Украину»: Наев рассказал, кто мог взорвать Крымский мост
09:56
«ДНР»: Под обстрелами погибли два жителя Горловки
09:20
Оккупанты в Сватовском районе минируют мосты и укрепляются — Гайдай
21:03
В России заявили о «специальном подходе» к выплате пенсий в оккупации
15:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что жители должны получить СНИЛС
15:36
«ДНР»: В Донецке и Макеевке ранены два мирных жителя
11:51
ЗАЭС обесточена из-за обстрелов российских войск — «Энергоатом»
11:21
Взрыв на Крымском мосту: ФСБ РФ отчиталась о задержании восьми человек
все новости
20:34
Ермак призвал МККК в течение трех дней направить миссию в Еленовку
20:12
В Белгороде снова пожар и слышны взрывы
19:13
На Донбассе погиб американец, воевавший за Украину
18:45
Донецких детей хотят вакцинировать от ковида российским «Спутником-М»
18:44
Столтенберг обещает поставить Украине оборудование для подавления беспилотников
18:10
Директора Мариупольской школы заочно уведомили о подозрении в коллаборационизме
18:07
Охранник боевика «Гиви» получил 13 лет тюрьмы
17:36
Перед Керченской переправой – пробка из тысячи грузовиков ►
17:24
Оккупанты нанесли удар по военному объекту во Львовской области, жертв нет
16:44
Бахмута и Лимана в списке нет: В каких городах Донетчины будет газ
16:18
Украина и Россия обменялись 20 военнопленными
16:15
В Донецке в результате обстрела погиб мужчина
15:59
Эрдоган предложил Путину продлить «зерновое соглашение»
15:48
В Донецке восстанавливают гостиницу Donbass Palace, которая была повреждена обстрелом
15:47
«Мы предложили вывезти детей и выехать»: Глава «администрации» Херсонщины обратился к РФ
все новости
ВИДЕО
В освобожденном от оккупантов Святогорске заработала «Укрпочта»
13 октября, 15:08
В российском Белгороде сработала ПВО. Часть снаряда упала на дом
13 октября, 12:59
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
12 октября, 00:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама