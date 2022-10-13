Ермак призвал МККК в течение трех дней направить миссию в Еленовку

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал Международный комитет Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированную Еленовку, где удерживают украинских военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важен вопрос выяснения, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах удержания в РФ и на временно оккупированной территории Украины.



«Призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем послать миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения», – отметил Ермак.



Он призвал МККК решить этот вопрос к 17 октября, заверив, что Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии.



В противном случае, отметил он, Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства, чтобы сдвинуть этот вопрос с места.



По его словам, украинская сторона вместе с партнерами сможет найти вариант, как сформировать экспертную группу, и людей, готовых выполнить ту миссию, которую должен выполнить МККК.