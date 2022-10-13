Єрмак закликав Червоний хрест протягом трьох днів направити місію до Оленівки

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії до окупованої Оленівки, де утримують українських військовополонених. Про це повідомляє прес-служба президента.



Єрмак підкреслив, що сьогодні надзвичайно важливим є питання з'ясування, в яких умовах утримуються українські полонені і з чим вони стикаються в місцях утримання в РФ та на тимчасово окупованій території України.



«Закликаю, щоб не пізніше за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула в Україну, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена у тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи», – зазначив Єрмак.



Він закликав організацію вирішити це питання до 17 жовтня, запевнивши, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії.



В іншому випадку, зазначив він, Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби, щоб зрушити це питання з місця.



За його словами, українська сторона разом із партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, та людей, які готові виконати ту місію, яку має виконати МКЧХ.