Вопрос возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС будет рассмотрен на заседании Ставки

Вопрос о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами будут рассматривать на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Укринформ».



«Мы понимаем, что будет происходить при тех или иных процессах. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Я не буду называть даты и сроки. Но этот вопрос готовился уже определенный период времени, и мы готовы к любому развитию событий», – сказал он.



Данилов заметил, что из Каховской ГЭС Украина электроэнергию не получает определенный промежуток времени.



«Если они подорвут Каховскую дамбу, то вопрос поставки в Крым закроется раз и навсегда, его восстановить будет невозможно в ближайшие 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг. Речь сейчас не об электричестве, речь о страшных вещах, потому что это будет крушение вселенского масштаба, если они примут такое решение», - сказал секретарь СНБО.



Вчера президент Украины во время заседания Европейского Совета проинформировал европейцев об очередном теракте, к которому Россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. По имеющейся информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы.