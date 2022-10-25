Якщо РФ підірве Каховську ГЕС, то залишить Крим без води — Данілов

Якщо російські окупанти підірвуть Каховську ГЕС, окупований Крим залишиться без водопостачання протягом 10-15 років — а може й назавжди. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Sky News.



«Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води», — сказав він.



Щодо Херсона, зазначив Данілов, ситуація «непроста». Він не очікує, що російські війська відступлять «самі собою».



«У них є план, який, на мою думку, ми розуміємо», — сказав секретар РНБО.

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