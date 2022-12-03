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Под Изюмом авто наехало на мину, погибли двое мужчин

03 декабря 2022, 17:12

Под Изюмом авто наехало на мину, погибли двое мужчин

Изюмский район. Фото: полиции Изюмский район. Фото: полиции

В Изюмском районе двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва они погибли на месте происшествия. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Полицейские установили, что 1 декабря двое мужчин на авто «ВАЗ-2106» ехали в село Пашково Барвенковской территориальной громады. На полевой дороге они совершили наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, 59-летний и 44-летний мужчины погибли.

В полиции подчеркнули, что территория, где произошел взрыв, несколько месяцев находилась под контролем Вооруженных сил РФ. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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