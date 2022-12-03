Під Ізюмом авто наїхало на міну, загинули двоє чоловіків

Ізюмський район. Фото: поліції

В Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху вони загинули на місці події. Про це повідомляє поліція Харківської області.



Поліцейські встановили, що 1 грудня двоє чоловіків на авто «ВАЗ-2106» їхали до села Пашкове Барвінківської територіальної громади. На польовій дорозі вони здійснили наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб отримав значні механічні пошкодження, 59-річний та 44-річний чоловіки загинули.



У поліції наголосили, що територія, де стався вибух, кілька місяців перебувала під контролем Збройних сил РФ. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.